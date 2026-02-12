Окупанти вдарили по українській енергетиці: пошкоджено обʼєкти ДТЕК

Ворог здійснив одинадцяту атаку на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року

Росіяни уразили теплову електростанцію, а також підстанцію ДТЕК

Російські окупанти атакували теплову електростанцію ДТЕК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

Також російські війська атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Це вже 31-ша велика підстанція компанії в регіоні, яку пошкодила РФ.

За даними енергетиків, руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. «Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки на Одесу зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Постраждав один чоловік, йому надано медичну допомогу.

Як повідомлялося, російські війська 10 лютого вчергове обстріляв енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Унаслідок удару по енергетиці зафіксовано значні руйнування.

До слова, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.