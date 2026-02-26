Головна Країна Події в Україні
Обстріл Запоріжжя. Рятувальники повідомили наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Обстріл Запоріжжя. Рятувальники повідомили наслідки
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: ДСНС

Надзвичайники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу, проводять пошук постраждалих та надають допомогу

У Запоріжжі через російську атаку постраждали шестеро людей. Окупанти завдали 12 ворожих ударів по місту. ДСНС повідомила про наслідки обстрілу, пише «Главком».

За даними надзвичайників, у дев’ятиповерховому будинку загорілися квартири на сьомому та восьому поверхах. В іншій багатоповерхівці пошкоджені квартири, балкони та скління без подальшого займання.

Обстріл Запоріжжя. Рятувальники повідомили наслідки фото 1
фото: ДСНС

Пожежа також виникла в одному з торговельних центрів на площі близько 60 кв метрів. Окрім того, пошкоджено приватний будинок і дах ще одного ТЦ.

Як повідомлялось, у ніч на 26 лютого російські окупанти вдарили по Харкову ударними дронами типу «шахед» та балістичними ракетами. Під обстріл потрапили Київський, Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони.

Також цієї ночі російські терористи завдали комбінованого удару по столиці. Ворог застосував дрони та балістичні ракети. Станом на 05:30 атака БпЛА продовжується.

Теги: Запоріжжя обстріл рятувальники

