Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено будинки та торгові центри

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено будинки та торгові центри
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Наслідки в інших районах міста, де зафіксували вибухи, наразі уточнюються

Цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя. Унаслідок російської атаки постраждала щонайменше одна людина. Про це повідомляє Запорізька ОВА, пише «Главком».

У місті через російський обстріл постраждали торгівельні центри.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Через ворожі влучання зафіксовано пошкодження приватного будинку. Наслідки в інших районах міста, де зафіксували вибухи, наразі уточнюють.

Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено будинки та торгові центри фото 1
фото: Запорізька ОВА

Також горить декілька поверхів пошкодженої багатоповерхівки. В одній із квартир заблоковано людину.

Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено будинки та торгові центри фото 2
фото: Запорізька ОВА

У ніч на 26 лютого під масованою атакою опинився і Харків. У місті пролунали потужні вибухи через удари російських «шахедів» та ракет. За даними місцевої влади, перші влучання зафіксували у Шевченківському та Київському районах. 

Варто зазначити, що в Кривому Розі російський ударний дрон типу «шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Також вибухи пролунали у Києві та області. Російські терористи вдарили по регіону балістичними ракетами та дронами.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав
В Одесі після атаки РФ пошкоджено об’єкт інфраструктури
29 сiчня, 07:18
В одному з будинків удар припав на сьомий поверх
Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці
3 лютого, 04:57
18 січня російські війська скинули 316 штук керованих авіаційних бомб
У січні Росія скинула на Україну рекордну кількість КАБів
3 лютого, 15:23
Наслідки удару по місту
Ворог атакував Запоріжжя: двоє загиблих та семеро постраждалих
3 лютого, 18:45
Російські загарбники знищили житло родини
РФ вбила трьох дітей та батька у Богодухові: що відомо про трагедію
11 лютого, 09:32
Пошкоджена будівля ДСНС після ворожої атаки
Донеччина: ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині в Краматорську
12 лютого, 10:28
Сергій Звілінський роповів про дім Карпа, старшого брата Нестора Махна, де почали облаштовувати музей і який вперше постраждав від російської бомби у 2022 році
Гуляйполе: росіяни знищують пам’ятки, пов’язані з Махном
16 лютого, 13:54
Ворожі безпілотники атакували територію Малинівської громади
Удар по Малинівці: рятувальники виявили під завалами ще двох загиблих
20 лютого, 20:16
Уламки БпЛА спричинили пожежу на автостоянці на Мінському масиві
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
5 лютого, 09:45

Події в Україні

У Харкові через обстріл РФ є руйнування, перебито газопровід, виникли пожежі
У Харкові через обстріл РФ є руйнування, перебито газопровід, виникли пожежі
Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено будинки та торгові центри
Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено будинки та торгові центри
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою БпЛА та ракет
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою БпЛА та ракет
Кривий Ріг: російський дрон влучив у п’ятиповерхівку, є постраждалий
Кривий Ріг: російський дрон влучив у п’ятиповерхівку, є постраждалий
Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова
Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова
Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua