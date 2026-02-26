Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено будинки та торгові центри

Наслідки в інших районах міста, де зафіксували вибухи, наразі уточнюються

Цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя. Унаслідок російської атаки постраждала щонайменше одна людина. Про це повідомляє Запорізька ОВА, пише «Главком».

У місті через російський обстріл постраждали торгівельні центри.

Через ворожі влучання зафіксовано пошкодження приватного будинку. Наслідки в інших районах міста, де зафіксували вибухи, наразі уточнюють.

фото: Запорізька ОВА

Також горить декілька поверхів пошкодженої багатоповерхівки. В одній із квартир заблоковано людину.

фото: Запорізька ОВА

У ніч на 26 лютого під масованою атакою опинився і Харків. У місті пролунали потужні вибухи через удари російських «шахедів» та ракет. За даними місцевої влади, перші влучання зафіксували у Шевченківському та Київському районах.

Варто зазначити, що в Кривому Розі російський ударний дрон типу «шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Також вибухи пролунали у Києві та області. Російські терористи вдарили по регіону балістичними ракетами та дронами.