Головне за ніч: підготовка до боїв у Херсоні та доцільність відновлення Маріуполя

Лише 10% будівель Маріуполя не мають влучань артилерії та снарядів

«Главком» зібрав головні новини ночі 7 листопада. Цієї ночі стало відомо, що окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні. Також радник мера Маріуполя розповів, чи доцільно відновлювати знищене місто.

Росія намагається втрутитися в проміжні вибори до Конгресу США

Росія знову намагається втрутитись в вибори у США. Наразі вони, використовуючи ботоферми, намагаються вивести вперед республіканців на проміжних виборах в Конгрес США 2022 року.

Група американських експертів з Recorded Future пише, що починаючи з вересня цього року в невеликих соцмережах активізувалися акаунти, які ймовірно є фальшивими. В них відсутня або вказана несправжня інформація про користувачів, вони не відповідають на повідомлення, а їх контент направлений виключно на дискредитацію президента США Джо Байдена та демократів в різних регіонах.

«Наприклад, акаунт, що налічує понад 8000 підписників, публікує пости виключно про політичні теми – не тільки в одному штаті, а й по всій країні – і часто розповсюджує хибні пости, що вводять в оману. Більшість із них отримують мало залученості від користувачів, але нещодавня публікація про ФБР отримала 43 відповіді і була репостнута 64 рази», – йдеться в публікації.

За даними експертів, цей та інші схожі облікові записи пов’язані з тим же російським агентством, що втручалося в президентські вибори 2016 року – Агентством інтернет-досліджень в Санкт-Петербурзі.

Основна ціль таких втручань, на думку видання, – це спроби привести республіканців до перемоги під час виборів в Конгрес США і зменшити таким чином військову підтримку України.

Рашисти готуються до проведення вуличних боїв в Херсоні

Жителів тимчасово окупованого Херсона закликають не вестися на провокації російських загарбників. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom.

«Окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв. Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. Вони готують провокаційні сюжети про те, як «люди в цивільному» у населених пунктах, у зонах відпочинку, у лікарнях страждають від тих самих «обстрілів». Ми знаємо вже цю практику, коли вони вивозять своє озброєння у бік позицій українських військових та обстрілюють населені пункти із мирними жителями, повертаючись потім та знімаючи пропагандистські відео для дискредитації ЗСУ», – розповіла вона.

Гуменюк закликала жителів Херсона не вестись на провокації російських окупантів і наголосила, що українські військові дотримуються правил і норм ведення війни, тому в жодному разі не завдаватимуть ударів по мирних жителях.

Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна

Головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Таку заяву зробили офіційні особи союзників. Чиновники заявили, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван спілкувався з Юрієм Ушаковим, радником Путіна з питань зовнішньої політики. Салліван також розмовляв зі своїм прямим колегою в російському уряді Миколою Патрушевим, додали чиновники.

Метою спілкування був захисту від ризику ескалації та збереження каналів зв’язку відкритими, а не обговорення врегулювання війни в Україні, – повідомили чиновники.

Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між Салліваном і будь-яким високопоставленим російським чиновником з березня, коли він розмовляв з Патрушевим.

Негласні дискусії відбулися в той момент, коли традиційні дипломатичні контакти між Вашингтоном і Москвою скоротилися, а Путін і його помічники натякнули, що вони можуть вдатися до використання ядерної зброї.

Попри підтримку України та каральні заходи проти Росії за вторгнення, Білий дім заявив, що підтримувати певний рівень контакту з Москвою є обов’язковим для досягнення певних взаємних інтересів національної безпеки.

Декілька офіційних осіб США заявили, що Салліван відомий в адміністрації тим, що наполягає на лінії зв’язку з Росією, хоча інші високопосадовці вважають, що переговори в нинішньому дипломатичному та військовому середовищі не будуть плідними.

Чиновники не назвали точних дат і кількості дзвінків і не сказали, чи були вони результативними.

Деякі колишні американські посадовці заявили, що для Білого дому було корисно підтримувати контакти з Кремлем, оскільки американсько-російські відносини перебувають на найнижчому рівні з моменту закінчення холодної війни.

«Я вважаю, що завжди важливо, особливо для країн, які володіють ядерною зброєю, підтримувати відкриті канали зв’язку, щоб допомогти зрозуміти, що думає кожна сторона, і таким чином уникнути можливості випадкової конфронтації чи війни», – сказав Іво Даалдер, який обіймав посаду представника США, посла при НАТО під час адміністрації Обами. «Радники з питань національної безпеки є найближчим каналом до Овального кабінету, не залучаючи президента безпосередньо до цього каналу зв’язку», – додав він.

Чи доцільно відновлювати знищений Маріуполь

Якщо підходити з погляду турботи про людей та їхнє майбутнє, можна вважати, що 70-80% житлового фонду фактично знищено та не підлягають відновленню. Про це в ефірі телеканалу Freeдом повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Місто сьогодні вже у тому стані, що слово «відновлювати» воно неактуальне. Скоріше будувати заново, оскільки лише 40% всього житлового фонду, зокрема багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора, мають стан, який теоретично можна відновити», – сказав він.

За інформацією радника міського голови міста, лише 10% будівель не мають влучань артилерії та снарядів.

«Упевнені в тому, що 60% того, що залишилося у місті, фактично підлягає знесенню. Зовні фіксуємо пошкодження, але не знаємо, що там із конструкційною стійкістю», – зазначив Андрющенко.

За його словами, російські окупанти не мають наміру відновлювати Маріуполь.

«Якщо підходити з точки зору людей і майбутнього, що будинок має постояти не один рік, а набагато більше, то фактично 70-80% житлового фонду непридатні до відновлення в місті Маріуполь, фактично, знищено», – підкреслив Петро Андрющенко.