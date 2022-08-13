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Окупанти гатять по Шосткинському району

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти гатять по Шосткинському району
Під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території
фото з відкритих джерел

Від обстрілів потерпають прикордонні села Сумщини

Ніч на Сумщині минула тихо. А от зранку 13 серпня росіяни почали гатити по Шосткинському району. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Окупанти почали обстрілювати район з 8:30. Б’ють із мінометів та артилерії.

Під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території, уточнив Живицький. Він пообіцяв надати подробиці згодом.

Як повідомлялося, за минулу добу росіяни здійснили обстріли п’яти прикордонних громад області: Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської. Зафіксовано 193 прильоти. Втрат немає, але знову є руйнування й втрата врожаю.

Оперативне командування «Північ» інформує, що північні райони Сумської області почали обстрілювати близько 17 години – під мінометний обстріл потрапило село Бачівськ Есманської територіальної громади Шосткинського району, де протягом години зафіксовано 8 «приходів» з території Російської Федерації.

Далі ворог здійснив артилерійський обстріл с. Вільна Слобода. Ймовірно з самохідних артилерійських установок по мирному населеному пункту було випущено 37 снарядів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства, паркан та господарські будівлі, а також лінії електропередач.

О 18:30 ворог здійснив обстріл Шалигинської територіальної громади, ймовірно із САУ випущено чотири снаряди. Далі по околицях сіл громади ворогом здійснено обстріл із РСЗВ (30 реактивних снарядів).

За результатами обстрілів про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

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Теги: війна росія обстріл Україна Сумщина окупанти

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