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«Лайкав» відео з Газмановим. Голова Асоціації ветеранів футболу Сумщини отримав вирок

Віталій Тараненко
glavcom.ua
«Лайкав» відео з Газмановим. Голова Асоціації ветеранів футболу Сумщини отримав вирок
Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути суворішого покарання
фото з відкритих джерел

Чоловік виявився активним користувачем російської соцмережі «Одноклассники»

Зарічний районний суд Сум визнав винним голову Асоціації ветеранів футболу Сумщини Сергія Пожарова у поширенні матеріалів, які виправдовували збройну агресію Росії проти України. Чоловіку призначено рік позбавлення волі, який замінено на три роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 5 серпня.

За матеріалами справи, протягом війни обвинувачений часто ставив вподобайки під дописами соцмережі «Одноклассники», які містили пропагандистський характер. Так, чоловік поставив відмітку «Класс» під відео пісні російського співака Олега Газманова з підтримкою диктатора Володимира Путіна. Іще обвинуваченому припала до душі публікація у групі «Команда Путіна онлайн», де йшлося про нібито успіхи російського солдата на полі бою в Україні.

Крім цього, голова футбольної асоціації вподобав дописи про терористичну «ДНР» та «спецоперацію», яка по суті є повномасштабною війною РФ проти України.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Це дозволило йому уникнути суворішого покарання (стаття Кримінального кодексу, за якою судили українця, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін).

Також обвинувачений має сплатити державі 10,1 тис. грн судових витрат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор з фігурного катання на ковзанах та віце-президента Української федерації фігурного катання Віктора Петренка через його виступи на території РФ після початку повномасштабної війни.

До слова, ультрас «Десни» спалив російський паспорт ексгравця клубу, який поїхав грати до РФ. 

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Теги: Сумщина вирок

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