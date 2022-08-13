Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 13 серпня

Неспокійно у восьми областях України

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Запоріжжя

12 серпня близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено п’ять ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про загибель одної людини, одна людина отримала серйозне поранення, ще один мешканець обласного центру отримав осколкові поранення. Вночі було тихо.

Сумщина

За минулу добу росіяни здійснили обстріли п’яти прикордонних громад області: Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської. Зафіксовано 193 прильоти. Втрат немає, але знову є руйнування й втрата врожаю. Вночі — тихо.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю ударили з «Градів». Пошкоджені 11 багатоповерхових будинків, 13 приватних будинків і дитячий садок. Зачепило газогін та електромережу. Люди не постраждали. У Криворізькому районі ворог обстріляв Апостолівську та Зеленодольську громади. Без руйнувань та постраждалих.

Харківщина

Вночі – ракетний удар в Новобаварському районі обласного центру (Харківський кооперативний торгово-економічний коледж), попадання в тротуар перед будівлею, ударною хвилею пошкоджено будівлю та підземні водні комунікації, без втрат.

Також сьогодні вночі був ракетний удар в Немишлянському районі Харкова, пошкоджено готельно-ресторанний комплекс, снаряд попав у газон. Пошкоджено шибки в будинках, шість тролейбусів та п'ять легкових автомобілів на парковці, пожежі не було. За даними центру екстреної медичної допомоги, у Харкові надали допомогу на місці двом особам.

По області ворог обстрілював Харківський, Лозівський, Богодухівський, Чугуївський райони. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, окупанти обстрілювали відкриті території. Госпіталізували чотирьох цивільних, серед них – хлопчик 13 років.

Луганщина

Окупанти годинами відпрацьовують позиції наших бійців із артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу. Минулої доби вони спробували атакувати в районах Лисичанського НПЗ та Білогорівки, але розвідка боєм завершилася черговим відступом. Намагалися просунутися з боку Попасної в напрямку Бахмута. За ніч випущені три ракети, чотири рази застосована реактивна та ствольна артилерія, двічі – міномети, ще два рази відбито танкові наступи ворога.

Тим часом в окупованих містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації.

Донеччина

Вночі були ракетні удари по Кураховому (база відпочинку) та Торецьку (житловий приватний сектор). За добу з артилерії, РСЗВ «Град», «Ураган», «Смерч» обстріляні Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, с. Первомайське, с. Мар’їнка, с. Галіцинівка, с. Карлівка, с. Яковлівка. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, дві багатоповерхівки, господарча споруда, приміщення ПРАТ АКХЗ, дитячий садок. За добу по області — п’ятеро загиблих, 35 поранених (серед поранених – двоє дітей).

Миколаївщина

Протягом минулого дня ворог завдавав ударів по околицях с. Галицинове Галицинівської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом доби – обстріли в межах і за межами с. Широке Широківської громади. Влучання були переважно по сільгоспбудівлях домогосподарств. Внаслідок обстрілів було займання сухої трави. Постраждалих немає.

Херсонщина

Бойові дії та обстріли тривають на всій території області. Окрім фізичного та морального тиску на території області триває інформаційна війна. Пропагандистські канали щоденно наголошують про проведення «референдуму» та приєднання до Росіі. Є нові повідомлення про викрадення людей. Якщо раніше херсонців брали до полону в денний час доби, то зараз російські військові ходять по квартирах навіть вночі. Триває захоплення навчальних закладів області. Наразі приміщення «Новокаховського вищого професійного училища» теж захоплено окупантами.