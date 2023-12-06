«Укрзалізниця» запустила довгоочікувану послугу для військових

Військові можуть бронювати квитки не лише для себе, але й для побратимів

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за шість годин до відправлення потяга

«Укрзалізниця» запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців, який доступний для 17 поїздів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям», – розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за шість годин до відправлення потяга. Після цього на пошту замовника прийде спеціальний код. Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда. Зокрема важливо пред'явити військовий квиток або посвідчення офіцера.

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«Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно», – додає «Укрзалізниця».

Військові можуть бронювати квитки не лише для себе, але й для побратимів.

Нагадаємо, дружина військового Дана Шевченко на своїй сторінці у Facebook розповіла, що військовослужбовці, яким дали відпустку, не можуть потрапити додому та до рідних через відсутність квитків на потяги «Укрзалізниці». Ситуація ускладнюється тим, що вони не можуть купити заздалегідь квитки, оскільки дізнаються про відпустку буквально за 2-3 дні до від'їзду. А на популярних напрямках квитків немає вже за тиждень, бо поїздів не вистачає.

До слова, «Укрзалізниця» планує запустити низку маршрутів в гори України до різдвяно-новорічних свят.