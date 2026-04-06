Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі

Ростислав Вонс
Унаслідок удару ніхто не постраждав
Окупанти вдарили по будівлі загальноосвітньої школи №5 у Семенівці

Російські загарбники атакували Семенівку в Чернігівській області дронами. Унаслідок удару пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова.

Як зазначається, ворожа атака відбулася о неділю близько 18:30. Окупанти застосували два FPV-дрони для удару по прикордонному населеному пункту.

«Внаслідок двох ударів ворожих FPV-дронів у місті Семенівка було пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи №5. За попередніми даними, інформація про постраждалих чи загиблих не надходила», – розповів він.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

До слова, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. Повідомляється про зруйновану п'ятиповерхівку – її охопило вогнем, під завалами можуть бути люди. В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи.

Втрати ворога станом на 6 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об'єктах

