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Російські пропагандисти заплуталися у власній брехні (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російські пропагандисти заплуталися у власній брехні (фото)
Росіяни не мають значних перемог на фронті, тож постійно публікують старі відео боїв
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти показують росіянам однакове відео декілька разів за місяць, проте переконують, що це нові «перемоги»

29 липня на російських каналах розкручувалися кадри бою танкістів РФ, які самотужки начебто «зупинили наступ української бронегрупи». Проте російські пропагандисти забули вирізати моменти, у яких відкрито говориться про недоліки російської армії та проблеми окупантів. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«З розмов за кадром чутно, що їм не вистачає протитанкових вогневих засобів – «немає ПТУРов, скінчилось  все», – йдеться у повідомленні.

Також очевидна відсутність звʼязку командного пункту тактичного рівня з російськими танкістами, що ведуть бій. Крім того, видно, що горить російський, а не український танк. 

Як зазначають у ЗСУ, головне в тому, що подія, яку розкручують російські пропагандисти, – стара. За даними командування, вперше ці матеріали були опубліковані ще 4 червня, ще раз – 7 липня, а 29 липня – втретє. Зокрема, ролик так тиражують, бо не мають справжніх успіхів на фронті, якими можна було б пишатися.

Російські пропагандисти заплуталися у власній брехні (фото) фото 1

 

Російські пропагандисти заплуталися у власній брехні (фото) фото 2
Росіяни публікують одне й те саме відео декілька разів, проте говорять про нові «перемоги»
Росіяни публікують одне й те саме відео декілька разів, проте говорять про нові «перемоги»
фото: СтратКом ЗСУ

«З маніакальною впертістю російські пропагандисти сують одні й ті самі матеріали, які не досягають потрібного ефекту. Зазначаємо, що це фрагмент боїв за Новодарівку Запорізької області, яку Сили оборони звільнили доволі швидко ще на початку червня 2023 року. Ця недолуга спроба в котре створити картинку «перемог» демонструє справжнє обличчя російської пропаганди», – наголошують у командуванні.

Зокрема, йдеться про публікацію, яку розповсюджує один із популярних російських Телеграм-каналів. Він в котре оприлюднив відео з уточненням «новий ракурс на бій перших днів українського контрнаступу під Новоадарівкою». За даними російського ресурсу, танк РФ поодинці зустрів колону з семи одиниць бронетехніки ЗСУ, закрема – два танки.

Окупанти розписують «героїзм» свого танкіста, який разом з ними прийшов захоплювати чужі землі. При цьому у РФ ця пропаганда сприймається, як нові подвиги їхньої армії. 

Нагадаємо, що Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. Зазначається, у російські військові кореспонденти та різні Z-блогери стали дедалі частіше і більше перебільшувати втрати, яких нібито зазнають ЗСУ, і все менше розповідають про втрати та проблеми в російському війську. Відомі блогери РФ дедалі частіше хибно подають українські контрнаступальні операції як нібито невдалі атаки на всій лінії зіткнення.

Теги: росія окупанти пропаганда війна

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