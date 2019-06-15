Окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли позиції українських захисників



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Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає

Ворог обстрілював наші позиції з забороненої зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, - штаб ООС

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби здійснили вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Про це повідомив прес-центр Об’єднаних сил.

«Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції біля Лебединського були обстріляні з напрямку Ужівки з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. По Авдіївці окупанти вели вогонь з напрямку Спартака з мінометів калібру 120 мм та 82 мм; поблизу Новотроїцького, з напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї; по Красногорівці, з напрямку Старомихайлівки – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» також зафіксовано чотири обстріли, усі - поблизу Станиці Луганської. Бойовики вели вогонь з напрямку Миколаївки та Красного Яру з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - поінформували у прес-центрі.