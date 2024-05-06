Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Золочева на Харківщині: пошкоджено адмінбудівлі та цивільну інфраструктуру (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Обстріл Золочева на Харківщині: пошкоджено адмінбудівлі та цивільну інфраструктуру (фото)
Росіяни обстріляли Золочів близько 02:30 ночі
фото Олег Синєгубов, Telegram

Через нічний обстріл росіян пошкоджено адмінстративні будівлі та об’єкти цивільної інфраструктури

У ніч на 6 травня російська армія обстріляла КАБами Золочів на Харківщині. Прямим влучанням знищено котельну Дитячо-юнацької спортивної школи та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

4 фото
На весь екран

Росіяни обстріляли Золочів близько 02:30. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено: будівлю дитячо-юнацької спортивної школи, селищну раду, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо 10 приватних будинків. 

У ніч на 6 травня російська армія обстріляла КАБами Золочів на Харківщині
У ніч на 6 травня російська армія обстріляла КАБами Золочів на Харківщині
фото Олег Синєгубов, Telegram

Крім того, протягом доби окупанти атакували Харківщину із артилерії РСЗВ та мінометів.  

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка, Харків. 

Вчора о 14:20 атаки зазнав Харків. Внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, три автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, вісім приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано три приватні будинки. Постраждали 16 людей.

Біля 15:25 внаслідок ворожого обстрілу КАБами с. Моначинівки Купʼянського району пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка.

О 16:10 у смт Ківшарівка Купʼянського району внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 79-річного чоловіка.

Читайте також: Повітряні сили пояснили, чому росіяни активізували розвідувальні дрони

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Чугуєву Харківської області пошкоджений вокзал, троє поранених. За попередніми даними, ворог здійснив комбіновану атаку по місту: двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи «Торнадо-С» з касетними бойовими елементами.

До слова, у  селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми. Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області, також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Читайте також: Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни

Тим часом російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє людей із Харківської області, щоб у їхніх домівках розмістилися українські військові і закордонні найманці. Чергову брехню окупантів спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Теги: Харків обстріл Харківщина поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітик наголошує, що ресурсів для наступу на Харків у ворога немає
Штурм Харкова та Сум: ІПСО чи реальна загроза? Колишній речник Генштабу оцінив погрози окупантів
9 квiтня, 06:08
Російські загарбники влучили в багатоповерхівку в прифронтовій Донеччині
Російський удар по багатоповерхівці в Селидовому: з'явилися фото наслідків
8 квiтня, 22:13
Під завалами жінка з дитиною: росіяни атакували Костянтинівку
Під завалами жінка з дитиною: росіяни атакували Костянтинівку
9 квiтня, 14:27
У березні 2024 року роботодавці опублікували 102 817 вакансій на порталі з пошуку роботи
Ринок праці: де найбільше роботи та скільки пропонують роботодавці
12 квiтня, 12:40
Байден відреагував на масовий удар по Ізраїлю
Байден вперше прокоментував іранську атаку по Ізраїлю
15 квiтня, 21:34
У відповідь на схвалення для України понад $60 млрд РФ планує також збільшити випуск озброєння та військової техніки
Шойгу анонсував більше ударів по Україні після схвалення військової допомоги США
23 квiтня, 15:50
Ворог пошкодив багатоповерхівку та 14 приватних будинків
Розгромлені АЗС та газогони, є загиблий: росіяни обстріляли Херсонщину
24 квiтня, 08:47
Тисячі людей зібралися ввечері 1 травня біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який його критики називають «російським»
У столиці Грузії госпіталізовано вісьмох учасників акцій протесту
2 травня, 02:55
Усі пуски ворожих ракет здійснювались із Білгородської області РФ
Повітряні сили вночі збили усі ворожі безпілотники: деталі
4 травня, 07:56

Події в Україні

Знищення швидкісного катера РФ у Криму: розвідка показала відео
Знищення швидкісного катера РФ у Криму: розвідка показала відео
Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня
Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня
Обстріл Золочева на Харківщині: пошкоджено адмінбудівлі та цивільну інфраструктуру (фото)
Обстріл Золочева на Харківщині: пошкоджено адмінбудівлі та цивільну інфраструктуру (фото)
Розвідка дроном вразила швидкісний катер окупантів у Криму
Розвідка дроном вразила швидкісний катер окупантів у Криму
Севастополь: окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків власних суден (відео)
Севастополь: окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків власних суден (відео)
Стрілянина під ТЦК на Закарпатті: роми визнали провину та полагодили пошкоджений паркан (фото)
Стрілянина під ТЦК на Закарпатті: роми визнали провину та полагодили пошкоджений паркан (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
15K
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
11K
Більшість німців не готові бачити у країні одну категорію біженців: опитування
11K
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
7362
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії
5616
Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua