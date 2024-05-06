Обстріл Золочева на Харківщині: пошкоджено адмінбудівлі та цивільну інфраструктуру (фото)

Через нічний обстріл росіян пошкоджено адмінстративні будівлі та об’єкти цивільної інфраструктури

У ніч на 6 травня російська армія обстріляла КАБами Золочів на Харківщині. Прямим влучанням знищено котельну Дитячо-юнацької спортивної школи та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Росіяни обстріляли Золочів близько 02:30. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено: будівлю дитячо-юнацької спортивної школи, селищну раду, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо 10 приватних будинків.

У ніч на 6 травня російська армія обстріляла КАБами Золочів на Харківщині фото Олег Синєгубов, Telegram

Крім того, протягом доби окупанти атакували Харківщину із артилерії РСЗВ та мінометів.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка, Харків.

Вчора о 14:20 атаки зазнав Харків. Внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, три автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, вісім приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано три приватні будинки. Постраждали 16 людей.

Біля 15:25 внаслідок ворожого обстрілу КАБами с. Моначинівки Купʼянського району пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка.

О 16:10 у смт Ківшарівка Купʼянського району внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 79-річного чоловіка.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Чугуєву Харківської області пошкоджений вокзал, троє поранених. За попередніми даними, ворог здійснив комбіновану атаку по місту: двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи «Торнадо-С» з касетними бойовими елементами.

До слова, у селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми. Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області, також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Тим часом російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє людей із Харківської області, щоб у їхніх домівках розмістилися українські військові і закордонні найманці. Чергову брехню окупантів спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.