Окупанти обстріляли житлові будинки і школу на Донеччині (фото)

Поліцейські детально документують воєнні злочини росіян

Російські війська і далі продовжують руйнувати українські міста. Зокрема, у місті Вугледар Донецької області мінометним вогнем ворог накрив житлові квартали. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зокрема, поліцейські детально документують воєнні злочини росіян.

Правоохоронці уточнили, що руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки у Вугледарі. Снаряд влучив й на територію місцевої школи. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місцях мешканцям допомагає поліція.

Раніше російські окупанти розстріляли головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

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