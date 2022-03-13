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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли житлові будинки і школу на Донеччині (фото)

    Значних руйнувать зазнали багатоповерхівки - Окупанти обстріляли житлові будинки і школу на Донеччині (фото)
    Значних руйнувать зазнали багатоповерхівки
    фото: пресслужба нацполіції

    Поліцейські детально документують воєнні злочини росіян

    Російські війська і далі продовжують руйнувати українські міста. Зокрема, у місті Вугледар Донецької області мінометним вогнем ворог накрив житлові квартали. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    Зокрема, поліцейські детально документують воєнні злочини росіян.

    Правоохоронці уточнили, що руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки у Вугледарі. Снаряд влучив й на територію місцевої школи. За попередніми даними, постраждалих немає.

    На місцях мешканцям допомагає поліція.

    Раніше російські окупанти розстріляли головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

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    Теги: окупанти війна Донеччина обстріл
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    Окупанти обстріляли житлові будинки і школу на Донеччині (фото)