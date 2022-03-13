Окупанти обстріляли житлові будинки і школу на Донеччині (фото)
Поліцейські детально документують воєнні злочини росіян
Російські війська і далі продовжують руйнувати українські міста. Зокрема, у місті Вугледар Донецької області мінометним вогнем ворог накрив житлові квартали. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Зокрема, поліцейські детально документують воєнні злочини росіян.
Правоохоронці уточнили, що руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки у Вугледарі. Снаряд влучив й на територію місцевої школи. За попередніми даними, постраждалих немає.
На місцях мешканцям допомагає поліція.
Раніше російські окупанти розстріляли головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.