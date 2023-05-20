Окупанти накрили «Градами» Торецьк, поранено дитину

Пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня

Російські війська завдали ударів із «Градів» по місту Торецьк Донецької області. Унаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед яких дитина. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росіяни накрили фактично все місто «Градами» – пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня», – повідомив він.

За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок обстрілу Торецька постраждали шестеро місцевих мешканців – дві жінки, троє чоловіків та 11-річний хлопчик.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5 фото На весь екран









«Зокрема це осколкові поранення, контузії, черепно-мозкові та мінно-вибухові травми. Усім постраждалим надається медична допомога», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що уламки снарядів пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, приміщення дитячого та торговельного закладів, господарські та інші споруди.

Нагадаємо, російські війська у неділю, 14 травня, обстріляли з «Урагану» Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей.