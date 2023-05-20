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Окупанти накрили «Градами» Торецьк, поранено дитину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти накрили «Градами» Торецьк, поранено дитину
Уламки снарядів пошкодили приватні та багатоповерхові будинки
фото: Пав

Пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня

Російські війська завдали ударів із «Градів» по місту Торецьк Донецької області. Унаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед яких дитина. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни накрили фактично все місто «Градами» – пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня», – повідомив він.

За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок обстрілу Торецька постраждали шестеро місцевих мешканців – дві жінки, троє чоловіків та 11-річний хлопчик.

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«Зокрема це осколкові поранення, контузії, черепно-мозкові та мінно-вибухові травми. Усім постраждалим надається медична допомога», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що уламки снарядів пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, приміщення дитячого та торговельного закладів, господарські та інші споруди.

Нагадаємо, російські війська у неділю, 14 травня, обстріляли з «Урагану» Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей.

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Теги: Торецьк лікарня місто Павло Кириленко поранення росіяни дитина

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