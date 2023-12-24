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Окупанти намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру України: розвідка прокоментувала загрозу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру України: розвідка прокоментувала загрозу
Росія регулярно чинить спроби атакувати енергетичну інфраструктуру України
фото з відкритих джерел

Попри збільшення темпів виробництва нових ракет Росією, обсяги агресора зараз менші, ніж взимку 2022 року

Цієї зими  військові РФ вже проводили спроби нападу на енергетичну інфраструктуру України. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Такі спроби були, вони продовжуються. У багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди вони були спрямовані. Така загроза зберігається», – зазначив Юсов.

Попри збільшення темпів виробництва нових ракет Росією, обсяги агресора зараз менші, ніж взимку 2022 року та на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але загроза потужних ракетних атак залишається високою. За словами Юсова, зараз окупанти працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака – це випробування для ППО України. Щодо темпів виробництва – є плани ворога, але до їх виконання йому ще далеко.

«Санкційна політика дається в знаки, як і загальна деградація Росії в технічному плані. Сьогодні тих запасів у них немає, але на кілька потужних атак вони здатні», – попередив Юсов.

Нагадаємо, після інтенсивних обстрілів 23 грудня було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на теплоелектростанції ДТЕК в прифронтовому регіоні.

 

 

 

Теги: розвідка окупанти політика

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