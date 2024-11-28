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Повітряні сили відзвітували про збиті цілі під час масованої атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Повітряні сили відзвітували про збиті цілі під час масованої атаки РФ
У ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України
фото з відкритих джерел

Українські захисники збили майже 80 російських ракет

У ніч на 28 листопада 2024 року противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Повітряні сили змогли збити майже 80 ракет та понад 30 «Шахедів».

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 повітряних цілей:

  • три зенітні керовані ракети С-300 із Білгородської області по Харківщині;
  • 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Волгоградська область;
  • 28 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;
  • 97 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Які повітряні цілі вдалося збити

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 10:30 вдалося підтвердити збиття:

  • 76 крилатих ракет Х-101/«Калібр»;
  • трьох керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 35 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).
Збито 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА
Збито 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей.

Як зазначив гендиректор Yasno, за прогнозом від «Укренерго» екстрені відключення світла триватимуть до 20:00.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. Також Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ракетної атаки є поранена. Також пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ війна окупанти обстріл ракета безпілотник

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