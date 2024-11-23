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Путін під час звернення жодного разу не поворухнув руками: що це означає (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін під час звернення жодного разу не поворухнув руками: що це означає (відео)
Путін під час звернення щодо запуску «Орєшника»
фото: скріншот з відео

Аналітик зауважує, що раніше під час звернень Путін часто жестикулював

21 листопада російський диктатор Володимир Путін під час звернення щодо запуску балістичної ракети «Орєшнік» жодного разу не поворухнув руками або пальцями. Bild припускає, що на відео їх «прималювали».

Звернення Путіна тривало сім хвилин 45 секунд. Експерт видання Юліан Рьопке зазначає, що за весь цей час диктатор ні разу не поворушив руками чи пальцями, вони «були ніби приклеєні до столу».

Аналітик зауважує, що раніше під час звернень Путін часто жестикулював. Можливо, цього разу йдеться про відеомонтаж, коли знерухомлені руки «прималювали» до тіла. Це могли зробити через хворобу диктатора або приховати його хвилювання.

Однак вже у п'ятницю на нараді з керівництвом Міноборони Путін перебирав пальцями листки з промовою та зрідка жестикулював.

«Ці кадри показали, що Путін загрожує всьому світу, а сам не може жодного разу поворухнути власними руками», – зауважив Рьопке.

Нагадаємо, що 21 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Під час своєї промови Путін повідомив про «успішне випробування» нового озброєння середньої дальності. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

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Теги: путін путінський режим росія росіяни ракета хвороба

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