Рятувальники уточнили дані про загиблих у Львові: серед жертв – одна дитина

За словами Хорунжого, пошуково-рятувальні роботи у Львові завершено, і за уточненими даними загинула одна дитина, а не троє, як вважалося раніше

За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару у Львові загинула одна дитина - семирічна дівчинка. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

За словами Хорунжого, пошуково-рятувальні роботи у Львові завершено, і за уточненими даними загинула одна дитина, а не троє, як вважалося раніше.

«О 12:20 у нас було завершення пошуково-рятувальних операцій. 150 рятувальників і 38 одиниць рятувальної техніки працювали одночасно на декількох локаціях. Були правильно обрано вирішальні напрямки для гасіння пожеж, які були оперативно локалізовано та ліквідовано. Було врятовано 12 людей. На жаль, семеро людей загинули, і серед них, за уточненими даними, одна дитина - це дівчинка Емілія, семи років. Іншим двом уже виповнилося 18 років», – зазначив Хорунжий.

Нагадаємо, на світанку удосвіта 4 вересня російська армія завдала ракетного удару по Львову. Після завершення рятувальних робіт повідомлялося про сімох загиблих, серед яких були й діти, та 64 постраждалих, а також 12 врятованих людей.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості. Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

У Львові оголосили четвер, 5 вересня, днем жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки.