Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рятувальники уточнили дані про загиблих у Львові: серед жертв – одна дитина

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Рятувальники уточнили дані про загиблих у Львові: серед жертв – одна дитина
Пошуково-рятувальні операції у Львові завершено
фото: ДСНС України, Facebook

За словами Хорунжого, пошуково-рятувальні роботи у Львові завершено, і за уточненими даними загинула одна дитина, а не троє, як вважалося раніше

За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару у Львові загинула одна дитина - семирічна дівчинка. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий. 

За словами Хорунжого, пошуково-рятувальні роботи у Львові завершено, і за уточненими даними загинула одна дитина, а не троє, як вважалося раніше.

«О 12:20 у нас було завершення пошуково-рятувальних операцій. 150 рятувальників і 38 одиниць рятувальної техніки працювали одночасно на декількох локаціях. Були правильно обрано вирішальні напрямки для гасіння пожеж, які були оперативно локалізовано та ліквідовано. Було врятовано 12 людей. На жаль, семеро людей загинули, і серед них, за уточненими даними, одна дитина - це дівчинка Емілія, семи років. Іншим двом уже виповнилося 18 років», – зазначив Хорунжий.

Нагадаємо, на світанку удосвіта 4 вересня російська армія завдала ракетного удару по Львову. Після завершення рятувальних робіт повідомлялося про сімох загиблих, серед яких були й діти, та 64 постраждалих, а також 12 врятованих людей.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості. Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

У Львові оголосили четвер, 5 вересня, днем жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки.

Читайте також:

Теги: ракетна атака обстріл Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці російського удару продовжують працювати необхідні служби
Кількість загиблих та поранених у Костянтинівці зросла (фото)
9 серпня, 17:48
Росіяни завдали удару по Костянтинівці Донецької області
Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару
9 серпня, 15:11
Жозеп Боррель прокоментував атаку на Костянтинівку
Атака РФ на Костянтинівку 9 серпня: реакція голови дипломатії ЄС
10 серпня, 11:39
РФ атакувала дроном підстанцію на Дніпропетровщині
Росіяни двічі обстріляли підстанцію на Дніпропетровщині: постраждав рятувальник
18 серпня, 12:37
На даний момент в результаті ракетної атаки на готель загинуло троє людей
Ракетний удар по Кривому Рогу: в готелі «Аврора» зупинялися всі зірки
27 серпня, 20:56
У ніч на 26 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні
Били «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами»: Повітряні сили про наймасовішу атаку РФ
26 серпня, 19:25
Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу на Одещині
Один з наймасованіших обстрілів України та атака на Київську ГЕС. Головне за 26 серпня
26 серпня, 21:00
Ворог запустив ракету курсом на Полтаву
На Полтавщині вибухи: ЗСУ попередили про ракетну загрозу
Вчора, 09:26
Розгорнуто оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві
Страшний день для Полтавщини. Президент і глава області відреагували на ракетний удар
Вчора, 14:29

Події в Україні

Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні: дані про стан радіаційного фону
Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні: дані про стан радіаційного фону
Рятувальники уточнили дані про загиблих у Львові: серед жертв – одна дитина
Рятувальники уточнили дані про загиблих у Львові: серед жертв – одна дитина
«Енергоатом» прокоментував чутки про аварію на Південноукраїнській АЕС
«Енергоатом» прокоментував чутки про аварію на Південноукраїнській АЕС
На Львівщині 5 вересня оголошено днем жалоби
На Львівщині 5 вересня оголошено днем жалоби
Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена
Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена
Потрощені авто, зруйновані пам'ятки архітектури: фоторепортаж із місць удару у Львові
Потрощені авто, зруйновані пам'ятки архітектури: фоторепортаж із місць удару у Львові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
27K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
24K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
20K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Поліція Монголії затримала українських протестувальників – AP

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua