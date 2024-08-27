Напад на пост ТЦК у Луцьку: стали відомі нові деталі

У Оперативному командуванні «Захід» наголосили, що ТЦК– це режимний обʼєкт, у випадку загрози життю військовослужбовців – вони відкриватимуть вогонь на ураження

Злочинцю вдалося втекти з місця події

В ніч на 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. Поранень зазнав старший солдат, який наразі перебуває на лікуванні у госпіталі. Про це повідомляє Оперативне командування «Захід».

«27 серпня вночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат М., який зараз перебуває на лікуванні у госпіталі. Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно обставин і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці», – йдеться в повідомленні.

У командуванні наголосили, що ТЦК– це режимний обʼєкт, у випадку загрози життю військовослужбовців – вони відкриватимуть вогонь на ураження.

«Військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони, – це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Всі вони - місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил», – йдеться у повідомленні.

Також укомандуванні додали, що всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. «Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені – знайдуть», – зазначили в Оперативному командуванні «Захід».

Як повідомлялося, уночі 27 серпня в Луцьку невідомий чоловік стріляв у військовослужбовців на посту. Унаслідок перестрілки одного з військових було поранено.