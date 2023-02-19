Окупанти обстріляли три села на прикордонні Чернігівщини
Росіяни, ймовірно, вели обстріл з міномету 120 мм
Російські окупанти пообіді обстріляли три населені пункти на прикордонні Чернігівської області у неділю, 19 лютого. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».
З 12:05 до 12:10 було зафіксовано два приходи в районі населеного пункту Янжулівка.
З 12:20 до 12:40 стало відомо про 11 приходів в районі населеного пункту Карповичі.
У цей же час надійшли дані про 11 приходів в район населеного пункту Тимоновичі.
Росіяни, ймовірно, вели обстріл з міномету 120 мм.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Також немає інформації щодо втрат серед місцевого населення чи пошкоджень цивільної інфраструктури.
До слова, російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.
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