Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли три села на прикордонні Чернігівщини

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли три села на прикордонні Чернігівщини
росіяни обстріляли прикордонні села на Чернігівщині
фото з відкритих джерел

Росіяни, ймовірно, вели обстріл з міномету 120 мм

Російські окупанти пообіді обстріляли три населені пункти на прикордонні Чернігівської області у неділю, 19 лютого.  Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

З 12:05 до 12:10 було зафіксовано два приходи в районі населеного пункту Янжулівка.

З 12:20 до 12:40 стало відомо про 11 приходів в районі населеного пункту Карповичі.

У цей же час надійшли дані про 11 приходів в район населеного пункту Тимоновичі.

Росіяни, ймовірно, вели обстріл з міномету 120 мм.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Також немає інформації щодо втрат серед місцевого населення чи пошкоджень цивільної інфраструктури.

До слова, російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. 

Теги: окупанти обстріл населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник наступає на п’ятьох напрямках
Противник наступає на п’ятьох напрямках
15 лютого, 18:33
Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів (фото)
Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів (фото)
26 сiчня, 08:24
Україна має вікно можливостей для початку контрнаступу – Остін
Україна має вікно можливостей для початку контрнаступу – Остін
20 сiчня, 19:24

Події в Україні

Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
Окупанти обстріляли три села на прикордонні Чернігівщини
Окупанти обстріляли три села на прикордонні Чернігівщини
У Бердянську палає база відпочинку, де лікували окупантів (відео)
У Бердянську палає база відпочинку, де лікували окупантів (відео)
Добровільна мобілізація в Україні показала хороші результати – The Times
Добровільна мобілізація в Україні показала хороші результати – The Times
Чого очікувати на річницю повномасштабного вторгнення: роз’яснення Повітряних сил
Чого очікувати на річницю повномасштабного вторгнення: роз’яснення Повітряних сил
До весняного наступу Україна, ймовірно, отримає менше чверті обіцяних танків – The Times
До весняного наступу Україна, ймовірно, отримає менше чверті обіцяних танків – The Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
17K
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
9216
Starlink в Україні: з Ілоном Маском «провели розмову»
6541
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня
5281
Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
4959
Німеччина розчарована кількістю країн, які зголосилися надати Україні Leopard 

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту