«Бавовна» в Криму: повідомляють про «приліт» в особовий склад окупантів

Очевидець подій з місцевого населення розповів, що щонайменше троє осіб загинули, а також багато отримали поранення

На території тимчасово окупованого півострова Крим пролунали вибухи. Попередньо було обстріляно частину російських окупантів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Йдеться про село Перевальне Сімферопольського району, де і було зафіксовано «приліт». Зазначається, що саме у цьому районі розташована 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

Очевидець подій з місцевого населення розповів, що щонайменше троє осіб загинули, а також багато отримали поранення. Поранених доставили до місцевих лікарень, зокрема до шпиталів на вулиці Горького.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 серпня у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Росіяни нібито збили безпілотники над Чорним морем.

Нагадаємо, що в результаті спецоперації Головного управління розвідки біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян.

Крім того, 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух – ЗСУ знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 «Тріумф». У ГУР наголосили, що це серйозно вплине на подальші події на півострові.

До слова, напередодні головний розвідник країни Кирило Буданов анонсував нові акції у Криму. Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на звільнення Криму.