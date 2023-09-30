Окупанти відновили штурмові дії на Лимано-Куп’янському напрямку

За минулу добу росіяни вже двічі намагалися пробити оборону ЗСУ

Російські окупаційні війська відновили штурмові дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Водночас Сили оборони відбивають атаки ворога, завдають ударів по ворожих складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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«На Лимано-Куп'янському напрямку противник відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно, він отримав там добрячі втрати та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій. Окрім цього, ворог продовжує інтенсивно застосовувати свою авіацію – 16 авіаударів завдав він по позиціях наших захисників на цьому напрямку й інтенсивні обстріли також продовжує здійснювати по позиціях ЗСУ», – повідомив Євлаш.

Зокрема, керівник пресслужби Східного угруповання військ зазначив, що ворог 564 рази обстріляв українських захисників з різного озброєння – як ствольних артилерійських систем, так і реактивних. Використовував також танки, міномети, АГС, протитанкові комплекси, в тому числі й стрілецьку зброю. Окрім того, відбулося три удари дронами FPV по позиціях Сил оборони.

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«Проте і ми завдавали ударів по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату «Мста-Б» та одну Д-30 і три автівки.

Євлаш додав, що наразі активно працюють системи РЕБ та ЗРК Сил оборони, знищуючи дрони як спостережні, так і дрони-камікадзе.

«Нам вдалося знищити два безпілотники типу «Зала» та «Орлан» і ще знищено низку дронів-камікадзе типу FPV», – зазначив речник.

Нагадаємо, українські війська продовжили наступальну операцію на Бахмутському напрямку. Російські джерела повідомили, що ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки.

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До слова, Військово-морські сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників з тимчасово окупованої території однієї з областей України