Окупанти другий тиждень поспіль доправляють до порту Бердянська таємничі морські контейнери – Андрющенко (відео)

Лариса Голуб
фото: Петро Андрющенко

Росіяни масово завозять до порту Бердянська таємничі контейнери з Ростова

В окупованому Бердянську другий тиждень поспіль фіксується незвична активність: російські загарбники стягують до морського порту велику кількість морських контейнерів, вміст яких наразі залишається невідомим. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує «Главком».

«Другий тиждень поспіль фіксуємо перевезення до Бердянська, на територію порту, таємничих морських контейнерів», – написав Андрющенко.

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, логістичний ланцюжок виглядає наступним чином:

  • Точка відправлення: Порт міста Ростов-на-Дону (РФ).
  • Спосіб доставки: Військові тягачі та вантажівки.
  • Пункт призначення: Територія Бердянського морського торговельного порту.

Зауважимо, раніше окупанти використовували порт Бердянська переважно для вивезення вкраденого українського зерна та металобрухту, проте зараз спостерігається зворотний процес — накопичення вантажів військового призначення.

«Главком» писав, що росіяни розширяють свою військову присутність в окупованому Маріуполі. У місті з’явилось дві нові військові бази. За словами Андрющенко, посилення військового перебування в Маріуполі почалась на початку року та на його думку, це не випадковість, а перетворення міста в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм для вантажів, техніки та живої сили з розгалуженою сіткою стоянок, ремонтних баз та пунктів постійного та тимчасового розташування росіян.

Читайте також:

Читайте також

Ремонтні бригади лагодять систему
Після нічної ворожої атаки знеструмлено п’ять областей: де ситуація найгірша
6 квiтня, 12:50
Реальна картина на землі не змінюється вже пару місяців
Окупанти планують оточити Костянтинівку. Чому це заздалегідь провал
6 квiтня, 11:35
Правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни
Ворожа армія вдарила по Херсонщині: багато жертв
2 квiтня, 18:57
Ситуація на фронті 31 березня
Лінія фронту станом на 31 березня 2026. Зведення Генштабу
31 березня, 22:23
«Фламінго» завдали удару по заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області РФ
Ракета «Фламінго» влучила по російському виробництву вибухівки
28 березня, 15:58
Глава держави наголосив, що окупанти й надалі намагатимуться захоплювати українські території
«Щодня зазнають серйозних втрат». Президент розповів деталі весняного наступу РФ
20 березня, 15:42
Раніше окупанти заявляли про реставрацію пам'ятки
В Алушті окупанти зносять знаменитий символ міста (відео)
19 березня, 15:00
Денис Пушилін та Сергій Кірієнко прошлися зруйнованими вулицями Мирнограда
Соратник Путіна та ватажок «ДНР» у бронежилетах осоромилися в окупованому Мирнограді
18 березня, 16:16
На Київщині ількість загиблих після російської атаки збільшилася до п’яти людей
Масований удар РФ по Київщині: кількість загиблих зросла, серед поранених – діти (фото)
14 березня, 19:48

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
