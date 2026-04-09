Окупанти другий тиждень поспіль доправляють до порту Бердянська таємничі морські контейнери – Андрющенко (відео)

Росіяни масово завозять до порту Бердянська таємничі контейнери з Ростова

В окупованому Бердянську другий тиждень поспіль фіксується незвична активність: російські загарбники стягують до морського порту велику кількість морських контейнерів, вміст яких наразі залишається невідомим. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує «Главком».

«Другий тиждень поспіль фіксуємо перевезення до Бердянська, на територію порту, таємничих морських контейнерів», – написав Андрющенко.

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, логістичний ланцюжок виглядає наступним чином:

Точка відправлення: Порт міста Ростов-на-Дону (РФ).

Спосіб доставки: Військові тягачі та вантажівки.

Військові тягачі та вантажівки. Пункт призначення: Територія Бердянського морського торговельного порту.

Зауважимо, раніше окупанти використовували порт Бердянська переважно для вивезення вкраденого українського зерна та металобрухту, проте зараз спостерігається зворотний процес — накопичення вантажів військового призначення.

«Главком» писав, що росіяни розширяють свою військову присутність в окупованому Маріуполі. У місті з’явилось дві нові військові бази. За словами Андрющенко, посилення військового перебування в Маріуполі почалась на початку року та на його думку, це не випадковість, а перетворення міста в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм для вантажів, техніки та живої сили з розгалуженою сіткою стоянок, ремонтних баз та пунктів постійного та тимчасового розташування росіян.