У Хмельницькому внаслідок атаки РФ є пошкодження та пожежі

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Хмельницькому внаслідок атаки РФ є пошкодження та пожежі
Дрони атакували Хмельницький
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та жертв

У ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Під ударом опинились Київщина, Кіровоградщина, Рівне, Луцьк та Хмельницький. Наслідки обстрілу Хмельницького розповів мер міста Олександр Симчишин, повідомляє «Главком».

За повідомленням міського голови, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння.Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та жертв.

Нагадаємо, Кіровоградська ОВА повідомила про ворожу атаку на Знам’янську громаду, зокрема по об’єктах АТ «Укрзалізниця». За уточненими даними, травмовано п'ятьох осіб, їм надається медична допомога, життю людей нічого не загрожує.

Пошкоджено 17 житлових будинків, один з яких зруйнований, а в окремих приватних домоволодіннях виникли займання. Внаслідок атаки відключено електропостачання в населених пунктах громади, бригади енергетиків вже працюють над його відновленням.

Також «Укрзалізниця» попередила українців про затримку низки рейсів внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 3 вересня. 

Варто зазначити, що у ніч на 3 вересня російські терористи атакували Київщину ударними дронами. Під ударом опинився Вишгород, у місті зафіксовано влучання. 

За повідомленням ОВА, у Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За попередніми даними, обійшлось без потерпілих. Усі оперативні служби залучені.

Зауважимо, у Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів через атаку дронів. За повідомленням моніторингових каналів, ще декілька груп ударних БпЛА заходять в повітряний простір Волині.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня окупаційна армія РФ запустила ударні дрони по території України. У столиці та на Київщині також лунали вибухи, працювали сили ППО.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.

Екстрені лужби виїхали на місце падіння уламків.

Теги: пожежа обстріл Хмельницький Олександр Симчишин

