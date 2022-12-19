Окупанти придумали, де взяти свіже гарматне м'ясо
Окупанти хочуть відправити воювати мелітопольських колаборантів
Російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Зокрема, окупанти хочуть відправити воювати мелітопольських колаборантів.
Повідомляється, що у населених пунктах Мелітопольського району збільшилась кількість загарбників.
Також відомо, що окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.
Раніше повідомлялося, що поблизу Мелітополя російські окупанти бояться селитися централізовано у великих будівлях і шукають для цього приватні будинки.
У ніч на 1 грудня у селі Мирне Мелітопольського району вночі сталися вибухи в клубі, де розмістились мобілізовані новобранці РФ.
Згодом ЗСУ підірвали важливий для окупантів міст поблизу Мелітополя.
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