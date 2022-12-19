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Окупанти придумали, де взяти свіже гарматне м'ясо

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти придумали, де взяти свіже гарматне м'ясо
Окупанти шукають, як поповнити свої лави після втрат
фото з відкритих джерел

Окупанти хочуть відправити воювати мелітопольських колаборантів

Російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, окупанти хочуть відправити воювати мелітопольських колаборантів.

Повідомляється, що у населених пунктах Мелітопольського району збільшилась кількість загарбників.

Також відомо, що окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.

Раніше повідомлялося, що поблизу Мелітополя російські окупанти бояться селитися централізовано у великих будівлях і шукають для цього приватні будинки.

У ніч на 1 грудня у селі Мирне Мелітопольського району вночі сталися вибухи в клубі, де розмістились мобілізовані новобранці РФ.

Згодом ЗСУ підірвали важливий для окупантів міст поблизу Мелітополя.

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Теги: колабораціонізм Мелітополь росія окупанти війна

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