Окупаційна влада Луганщини розпродає українське держмайно на 120 млн рублів

«Йдеться про майно, що належить народу України, але використовується окупаційною владою як джерело швидких грошей»

Окупаційна адміністрація Луганщини оголосила про запуск приватизації так званого «держмайна» на 2026 рік, фактично визнавши критичний дефіцит бюджету. Про це публічно заявив голова комітету з бюджету так званої «ЛНР» Олексій Білецький, подавши рішення як інструмент «оптимізації витрат» і наповнення казни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного опору.

Зазначається, що заявлений мінімальний план – продаж майна щонайменше на 120 млн рублів, що прямо вказує на фінансову неспроможність окупаційного утворення.

Центр національного опору пояснює: «Цей план приватизації готувався як аварійний механізм латання дір у бюджеті. Окупантам бракує дотацій з РФ, а власних доходів немає, тому під категорію «незадіяного майна» можуть підвести практично будь-які об’єкти – від адміністративних будівель до підприємств та інфраструктури. Йдеться про майно, що належить народу України, але використовується окупаційною владою як джерело швидких грошей».

Інсайдери організації повідомляють, що реальними покупцями стануть виключно лояльні до режиму структури та пов’язані з адміністрацією особи. Для них передбачені закриті процедури, ручне погодження та занижена оцінка активів. Фактично «приватизація» перетворюється на контрольований перерозподіл власності між наближеними до влади групами.

«Такий підхід не має нічого спільного з економічним розвитком. Це легалізований розпродаж українського державного та комунального майна задля тимчасового наповнення бюджету. Окупаційна адміністрація закріплює колоніальну модель управління, у якій ресурси ТОТ використовуються для виживання режиму, а не в інтересах місцевого населення», – наголошує Центр національного опору.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Луганської області можуть закрити шахти через критичний брак фінансування. Компанії, які наразі контролюють захоплені шахти в регіоні, попередили уряд РФ, що продовження видобутку стане неможливим без виділення 40 млрд рублів (понад $500 млн) із російського Фонду національного добробуту.