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Окупанти стали використовувати менше бронетехніки: аналітики ISW назвали причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти стали використовувати менше бронетехніки: аналітики ISW назвали причину
У 2024 році РФ втратила у війні проти України трохи більше 5000 танків
фото: AP

Наразі невідомо, чи РФ зможе виготовити достатню кількість бронемашин, щоб компенсувати втрати на полі бою

Російські загарбники почали використовувати менше бронетехніки в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що у 2024 році РФ втратила у війні проти України трохи більше 5000 танків й іншої броньованої техніки порівняно з 3000 одиниць роком раніше.

«Задля усунення їхньої поточної нестачі ворог просто адаптував деякі свої тактики й нині замість використання бронетехніки покладається на піхотні штурми, аби просуватися вздовж лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що наразі незрозуміло, чи зможе РФ надалі відремонтувати та заново виготовити достатню кількість бронемашин, щоб компенсувати втрати та оснастити нові підрозділи.

Нагадаємо, триває 1087-й день повномасштабної війни.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ, обстановка на лінії зіткнення залишається напруженою. За добу відбулося 107 бойових зіткнень.

За минулу добу окупанти завдали одного ракетного, 46 авіаційних ударів (62 КАБ) та 1141 ураження дронами-камікадзе, здійснила 4684 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

П’ять разів ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки. Загарбник завдав авіаударів КАБами по Моначинівці та Кіндрашівці.

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Теги: окупанти ЗСУ втрати ворог ISW танки

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