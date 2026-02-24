Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад вісім ударів по Запоріжжю: є поранені, серед них – дитина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Понад вісім ударів по Запоріжжю: є поранені, серед них – дитина
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки
фото: ДСНС

Комунальні служби вже розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу

У ніч проти 24 лютого російські окупанти завдали щонайменше восьми ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, серед них – дитина. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За попередніми даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди та об’єкти інфраструктури. Один із ударів припав по інфраструктурному об’єкту, там виникла пожежа.

За даними ДСНС, за однією адресою зафіксовано влучання у виробничу будівлю, розташовану поруч із дев’ятиповерхівкою. Рятувальники ліквідовують займання на площі 200 кв. м. Також пошкоджено розташовані поблизу житлові будинки.

На іншій локації зафіксовано влучання по відкритій місцевості неподалік житлових масивів. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено п’ять п’ятиповерхових будинків та автомобілі, припарковані у дворі.

На оприлюднених кадрах видно вибиті вікна та зруйновані приміщення. Комунальні служби вже розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

7 фото
На весь екран

Нагадаємо, вранці 23 лютого російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждав об'єкт промислової інфраструктури, є жертви.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя обстріл пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Конотопі серія ударів безпілотниками призвела до пошкодження залізничних колій, території станції, ремонтного цеху та адміністративної будівлі локомотивного депо
Росія другий день поспіль б'є по залізничній інфраструктурі Конотопа: наслідки
1 лютого, 23:48
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
12 лютого, 05:30
Дніпро. Через обстріл пошкоджено адмінбудівлю
Дніпро. Через обстріл пошкоджено адмінбудівлю
17 лютого, 04:05
Завод «Флекстронікс» у Мукачеві є одним із підприємств американської компанії Flex Ltd.
Майже половина американських підприємств в Україні постраждала від обстрілів РФ
17 лютого, 19:48
Момент удару по НПЗ у ніч на 17 лютого
На Кубані після атаки дронів понад добу палає НПЗ
18 лютого, 23:57
Займання спричинив вибух газового балона, який розташовувався біля розпаленої печі
На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
24 сiчня, 15:45
Під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка
Вінниччина: загинуло двоє людей через несправність пічного опалення (фото)
26 сiчня, 16:07
Станом на вечір 28 січня без теплопостачання залишалися 639 багатоповерхівок столиці
У Києві за добу відновлено опалення у 124 будинках: скільки ще чекають на тепло
29 сiчня, 11:30
РФ з липня 2025 року формує стратегічний резерв з нових рекрутів
РФ планує масштабний літній наступ в Україні: аналітики ISW назвали напрямки
7 лютого, 18:56

Події в Україні

Понад вісім ударів по Запоріжжю: є поранені, серед них – дитина
Понад вісім ударів по Запоріжжю: є поранені, серед них – дитина
Масована атака на Запоріжжя: є поранені, виникла пожежа
Масована атака на Запоріжжя: є поранені, виникла пожежа
Лінія фронту станом на 23 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 лютого 2026. Зведення Генштабу
Україна вперше імпортувала скраплений газ через термінал у Німеччині
Україна вперше імпортувала скраплений газ через термінал у Німеччині
У Дніпрі стався вибух у відділку поліції
У Дніпрі стався вибух у відділку поліції
Теракт у Миколаєві, провал ухвалення пакета санкцій проти РФ. Головне за 23 лютого 2026
Теракт у Миколаєві, провал ухвалення пакета санкцій проти РФ. Головне за 23 лютого 2026

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua