Понад вісім ударів по Запоріжжю: є поранені, серед них – дитина

Комунальні служби вже розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу

У ніч проти 24 лютого російські окупанти завдали щонайменше восьми ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, серед них – дитина. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За попередніми даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди та об’єкти інфраструктури. Один із ударів припав по інфраструктурному об’єкту, там виникла пожежа.

За даними ДСНС, за однією адресою зафіксовано влучання у виробничу будівлю, розташовану поруч із дев’ятиповерхівкою. Рятувальники ліквідовують займання на площі 200 кв. м. Також пошкоджено розташовані поблизу житлові будинки.

На іншій локації зафіксовано влучання по відкритій місцевості неподалік житлових масивів. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено п’ять п’ятиповерхових будинків та автомобілі, припарковані у дворі.

На оприлюднених кадрах видно вибиті вікна та зруйновані приміщення. Комунальні служби вже розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

