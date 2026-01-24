Головна Країна Події в Україні
Обстріл Харкова: світлини з пошкоджених районів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Наслідки атаки на Харків
фото: Суспільне

Станом на ранок відомо щонайменше про 11 постраждалих

У ніч на 24 січня Харків атакували ударні безпілотники типу «шахед». Найбільше постраждав Індустріальний район, пошкодження також зафіксовані в Немишлянському районі. Медіа опублікували кадри з наслідками обстрілу, пише «Главком».

Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, у одному з п’ятиповерхових будинків були заблоковані люди. Також зазнали пошкоджень гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, лікарня та пологовий будинок.

11 фото
На весь екран
фото: Суспільне

Станом на ранок відомо щонайменше про 11 постраждалих. На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники.

За даними моніторингових ресурсів, станом на зараз по Києву та Київщині було використано шість балістичних ракет «Іскандер», дві гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон», близько двох крилатих ракет 9М727 та приблизно чотири крилаті ракети Х-32. Також триває масована атака ударних БпЛА.

У мережі з'явились перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Також на лівому березі столиці зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням.

обстріл Харків рятувальники

