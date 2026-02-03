На Донеччині бригада ДТЕК потрапила під обстріл

Ворожий дрон вибухнув поруч із транспортом, у якому перебували енергетики

Енергетики ДТЕК потрапили під атаку ворога у Донецькій області. Це сталося, коли бригада поверталася на базу після заміни опори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що російський безпілотник вибухнув поруч із транспортом ДТЕК. Водій зазнав поранень і був госпіталізований. Наразі загрози його життю немає.

Також компанія повідомила, що, попри пошкоджену техніку, роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів не зупиняються. Енергетики продовжують відновлювати уражені обʼєкти.

Нагадаємо, російські війська атакували Павлоградський район Дніпропетровської області ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. Як з'ясувалося, жертвами російської атаки стали шахтарі ДТЕК. Загинули 16 людей, є поранені.

Як повідомлялося, енергетики ДТЕК працюють в морози, щоб повертати людям світло після ворожих атак.

До слова, російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок обстрілу суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.