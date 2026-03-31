Окупанти пошкодили газопровід на Сумщині

Частина споживачів залишилася без газу через російський обстріл

У Великій Писарівці Сумської області внаслідок російської атаки пошкоджено газопровід. Частина споживачів залишилася без газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Газмережі».

Зазначається, що російські терористи здійснили чергову атаку на газорозподільну інфраструктуру Сумщини. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків російської атаки.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, що призвело до зупинки видобутку газу та масштабних перебоїв у постачанні.

Уночі 20 березня російська армія вчергове вдарила по об’єктах «Нафтогазу». Удари дронами ворог завдав одразу по кількох активах у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування. Крім того, 11 березня російська терористична армія атакувала нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України.

Як повідомлялося, російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом.

До слова, Україна сподівається, що Вертикальний газовий коридор буде технічно облаштований до кінця року, завдяки йому держава може отримати близько 10 кубометрів газу на рік.