Окупанти пошкодили газопровід на Сумщині

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Газорозподільна інфраструктура Сумщини зазнала чергової ворожої атаки
Частина споживачів залишилася без газу через російський обстріл

У Великій Писарівці Сумської області внаслідок російської атаки пошкоджено газопровід. Частина споживачів залишилася без газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Газмережі».

Зазначається, що російські терористи здійснили чергову атаку на газорозподільну інфраструктуру Сумщини. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків російської атаки.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, що призвело до зупинки видобутку газу та масштабних перебоїв у постачанні.

Уночі 20 березня російська армія вчергове вдарила по об’єктах «Нафтогазу». Удари дронами ворог завдав одразу по кількох активах у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування.  Крім того, 11 березня російська терористична армія атакувала нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України.

Як повідомлялося, російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом.

До слова, Україна сподівається, що Вертикальний газовий коридор буде технічно облаштований до кінця року, завдяки йому держава може отримати близько 10 кубометрів газу на рік.

Як будуть вимикати світло 1 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Окупанти пошкодили газопровід на Сумщині
Коли почнеться реформа мобілізації? Міноборони зробило заяву
Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста
Дрони відбили українських військових із полону окупантів (відео)
Споживання електроенергії зросло: «Укренерго» розкрило деталі

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

