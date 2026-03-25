Міноборони повідомило про створення нового оборонного рубежу після масштабної атаки РФ

Україна 24 березня відбила наймасштабнішу денну повітряну атаку за весь час повномасштабної війни

Новий рубіж повітряного захисту має захистити міста на заході України від обстрілів

Міністерство оборони працює над створенням нового рубежу повітряного захисту, який має унеможливити атаки на міста на заході країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що Україна розвиває ешелонований захист, який базується на системному підході. До відбиття атак залучаються всі наявні ресурси: підрозділи Повітряних сил, дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактична авіація та гелікоптери. Зокрема, Україна здійснює масштабні комплексні повітряні операції, аналогів яким у світі немає.

«Результати такої роботи вже помітні у великих містах, які традиційно були основними цілями ворога. Усвідомлюючи обмеженість можливостей для атаки, противник зміщує фокус на удари по мирній інфраструктурі в західних областях України. Ворог розуміє ці процеси. Саме тому під час удару 24 березня Росія застосувала усі доступні ресурси», – йдеться в заяві.

Вчора, 24 березня, Україна відбила наймасштабнішу денну повітряну атаку за весь час повномасштабної війни. Попри рекордну кількість засобів ураження, воїни протиповітряної оборони знищили понад 94% запущених цілей.

Цій атаці передував комбінований повітряний удар ворога із застосуванням балістичних ракет, крилатих ракет та ударних безпілотників. Загалом за добу було застосовано 999 дронів типу «Шахед».

Як повідомило Міноборони, Росія застосовує різні типи засобів ураження на різних висотах і швидкостях, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони.

