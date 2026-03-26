РФ масовано атакувала Одещину: критична інфраструктура на резервному живленні

За словами очільника ОВА, у деяких населених пунктах перебої з електропостачанням

Ворог пошкодив портову, енергетичну та промислову інфраструктуру області

Уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Наслідки атаки по області фото: Олег Кіпер

Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням. «Критична інфраструктура переведена на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 26 березня, російські терористичні війська здійснили чергову атаку на Ізмаїльський район Одеської області. Основними цілями ворога стали об'єкти портової та енергетичної інфраструктури регіону.

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади. Наразі масштаби руйнувань уточнюються, на місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

Як повідомлялося, упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

До слова, уранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.