РФ масовано атакувала Одещину: критична інфраструктура на резервному живленні

Ростислав Вонс
За словами очільника ОВА, у деяких населених пунктах перебої з електропостачанням
фото: Олег Кіпер

Ворог пошкодив портову, енергетичну та промислову інфраструктуру області

Уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Наслідки атаки по області
фото: Олег Кіпер

Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням. «Критична інфраструктура переведена на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 26 березня, російські терористичні війська здійснили чергову атаку на Ізмаїльський район Одеської області. Основними цілями ворога стали об'єкти портової та енергетичної інфраструктури регіону.

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади. Наразі масштаби руйнувань уточнюються, на місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

Як повідомлялося, упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

До слова, уранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
На Одещині вперше запроваджено заборону на публічне використання російськомовного контенту
Розстріл патрульних в Одесі: фігурант загинув під час затримання
Росія атакувала портову та енергетичну інфраструктуру на Одещині
В Одесі чоловік розстріляв поліцейських: у місті триває спецоперація
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
В Україні без опадів: погода на 25 березня
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
