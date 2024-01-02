«Розклад» ракетних атак

Щоб завдати нам найбільшої шкоди, ворог чекав холодів

Справджується мій передноворічний прогноз, що Україну чекає декілька хвиль масованих комбінованих ракетно-дронових атак.

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В осені ворог накопичував ракети, яких він виробляє, по різних оцінках, від 200 до 300 на місяць – це сумарно всіх типів (санкції – ау!). «Шахедів» недоімперія виробляє приблизно 500 на місяць. Аналогічне озброєння, що, як звітують наші можновладці, «запущено у серію», не співставно ні по кількості, ні по бойовій потужності. Будемо сподіватися, поки що.

Щоб завдати нам найбільшої шкоди, ворог чекав холодів. Не витримав і ударив завчасно. Є влучання, жертви і руйнування. Навіть над Києвом вдається збити не всі ракети. Зокрема, один-два «Кинджала» за атаку таки проходять, а ворог використовує максимально можливу для нього кількість одночасних пусків цих ракет – 12. Саме тому у столиці тільки завершили розбирання завалів з великою кількістю жертв, спричинених ще до Нового року.

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Але нічого справді критичного вражено не було. Ані у країні, ані у столиці.

Маємо очікувати ще одну, максимум три подібних комбінованих атаки у найближчі пару тижнів. Потім ворог змушений буде знов перейти до періоду накопичення ракет та безпілотників, і атаки стануть рідшими.

У лютому зазвичай холодно, на цей час можна прогнозувати ще один пік ворожої терористичної активності.

Фактично, питання у тому, чи достатньо у нас зенітних ракет, щоб збивати ворожі. Але відповідь на це життєво (в прямому сенсі) важливе питання може дати лише бойова практика.

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Надходження в Україну НАТІвських винищувачів посилить нашу ППО-ПРО, в першу чергу, в тих регіонах, де наземних зенітних комплексів ще недостатньо. Але дві, навіть три ескадрильї F-16 не дозволять перехоплювати ворожі літаки ще до запусків ракет. Для цього їх потрібно значно більше. І з можливістю діяти над територією недоімперії.

Тобто, нічого особливо райдужного повідомити не можу. Але як є. Витримаємо і переможемо!