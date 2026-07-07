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Окупанти атакували дроном АЗС в Харкові: є постраждала

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти атакували дроном АЗС в Харкові: є постраждала
Наслідки атаки уточнюються
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місці удару зафіксовано загоряння колонки

Сьогодні, 7 липня, російська терористична армія вдарила дроном по автозаправній станції у Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«Зафіксовано влучання ударного дрона в АЗС у Шевченківському районі. Наслідки уточнюємо», – йдеться у повідомленні.

Мер додав, що на місці удару зафіксовано загоряння колонки. Пошкоджень у прилеглих будинках наразі не виявлено.

Станом на зараз відомо про одну постраждалу – працівницю заправки. У неї гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Криворізького району. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення, виникла пожежа.

Також російські удари по автозаправках на Чернігівщині стали майже щоденними.

Зауважимо, що Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці. Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

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Теги: АЗС Харків війна

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