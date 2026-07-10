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Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 10 липня 2026 року

Ніч на 10 липня відзначилася новими ударами по нафтовій інфраструктурі Росії та окупованому Криму. Окремо ООН оприлюднила тривожну статистику: червень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних України з початку повномасштабного вторгнення. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 липня.

Дрони вразили Ільський НПЗ – паливний хаб армії РФ на Кубані

Безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї – місцеві повідомляють про влучання. Це вже щонайменше 17-та атака на підприємство з 2023 року. Завод є одним із ключових нафтопереробних підприємств Південного федерального округу з потужністю 6,6 млн тонн нафти на рік – паливо звідси через чорноморські порти надходить до підрозділів, що воюють проти України.

Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня фото 1

Безпілотники атакували Крим: Євпаторію та Саки знеструмлено

Дрони атакували окупований Крим – Євпаторія та Саки залишилися без електропостачання.

Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня фото 2

У червні загинуло найбільше цивільних України з початку війни – ООН

За даними ООН, червень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для мирного населення України від початку повномасштабного вторгнення.

Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня фото 3

Росія атакувала Харківщину: загинула жінка

Внаслідок російського удару по Харківщині загинула жінка.

Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня фото 4

Франція стала першим півфіналістом Чемпіонату світу-2026

Французька збірна вийшла до півфіналу Чемпіонату світу-2026 – першою з усіх учасників турніру.

Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня фото 5
фото: Getty Images

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Теги: Харків росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Китай Франція завод Харківщина жінка населення

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