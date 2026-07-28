Чи залишилася траса Харків – Полтава без АЗС? Влада пояснила ситуацію 

Дефіциту пального в регіоні немає, а інформація про відсутність заправок не відповідає дійсності

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону спростував інформацію про те, що на трасі Харків – Полтава нібито не залишилося жодної працюючої автозаправної станції. Про це повідомляє «Главком».

За словами очільника ОВА, інформація, яку поширили окремі медіа на підставі заяви депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика, не відповідає дійсності.

Він також закликав громадян користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не поширювати непідтверджені повідомлення. Коментуючи ситуацію, начальник ОВА ще раз підкреслив, що твердження про повне знищення АЗС на трасі є неправдивими.

«Щодо траси від Полтави до Харкова – ця інформація не відповідає дійсності. На щастя, зараз дефіциту пального в нас немає. Ну і, звичайно, сили протиповітряної оборони приділяють цьому питанню достатньо уваги. За тиждень ми збили понад сто «шахедів»», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що в області зруйновано понад 80 автозаправних станцій, а на трасі Харків – Полтава нібито не залишилося жодної вцілілої АЗС.