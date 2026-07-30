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Синєгубов анонсував «купол» захисту від FPV-дронів над Харковом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Синєгубов анонсував «купол» захисту від FPV-дронів над Харковом
Знищений внаслідок удару FPV-дроном автомобіль хлібокомбінату у Харкові
фото: поліція Харківської області / Telegram

Нову систему спочатку протестують на одній ділянці, а після перевірки ефективності планують масштабувати на все місто

На Харківщині запускають експериментальний проєкт активної протидії FPV-дронам, зокрема тим, що використовують оптоволоконний зв'язок. У разі успішних випробувань систему планують розгорнути по всьому Харкову, створивши навколо міста так званий «купол» захисту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, який розповів про ініціативу в ефірі Радіо «Хартія».

За словами очільника області, проєкт уже близько тижня опрацьовують спільно з Другим корпусом Національної гвардії України «Хартія». На першому етапі систему випробують на одній із ділянок, місце розташування якої не розголошують із міркувань безпеки.

«Ми будемо його імплементувати на всю територію, створювати навколо Харкова такий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні», – заявив Синєгубов.

Пілотний етап фінансуватимуть із обласного бюджету. Якщо система доведе свою ефективність, для її масштабування планують залучити кошти державного бюджету, міжнародних партнерів та донорських програм.

Як пояснив начальник Харківської ОВА, захист міста передбачатиме кілька рівнів. Перший – встановлення антидронових сіток уздовж кільцевої дороги Харкова та на Харківському шосе від окружної дороги до перетину з вулицею Академіка Проскури. Другий – розгортання додаткових мобільних вогневих груп і автоматизованих турелей, які знищуватимуть безпілотники, якщо вони прорвуться через перший рубіж оборони.

За словами Синєгубова, від початку 2026 року на Харківщині знешкодили близько двох тисяч ударних безпілотників типів Shahed та «Італмас». Лише у червні сили оборони збили 476 таких дронів, а протягом поточного тижня – вже понад 100, зокрема реактивні Shahed, які атакували Харків уранці 30 липня.

Нагадаємо, 26 липня російські війська завдали удару ракетою-дроном «Бандероль» по Слобідському району Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев'ятеро дістали поранення, серед них двоє дітей. Крім того, у місті було пошкоджено приватні будинки, а також зафіксовано падіння ударного безпілотника Shahed на відкритій території без постраждалих.

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Теги: Харків Харківщина Олег Синєгубов дрон росія окупанти війна

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