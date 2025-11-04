На Дніпропетровщині окупанти вдарили по «швидкій»: поранено медиків

Унаслідок удару постраждали троє медиків

У ніч на 4 листопада окупаційна армія вдарила по кареті швидкої допомоги у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ДСНС.

«У Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю «швидкої», який транспортував хвору людину до лікарні», – повідомили рятувальники.

Унаслідок ворожого удару троє медиків отримали травми, пацієнт – не постраждав. Надзвичайники оперативно доправили поранених до лікувального закладу.

Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада Одеська область пережила дві хвилі масованих ударів російських дронів. Попри активну роботу ППО, яка знищила більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури.

До слова, російська терористична армія вдарила 2 листопада по складу виробника снеків Flint, «Сан Санич», Big Bob в Павлограді Дніпропетровської області.