«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріли

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Укрзалізниця

П'ять потягів затримуються через обстріл

Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині сталося знеструмлення в регіоні. У зв'язку з цим пасажирські поїзди будуть курсувати із затримками. За повідомленням «Укрзалізниці», резервні тепловози вже виведено на маршрути, щоб забезпечити рух потягів.

Затримки стосуються рейсів:

  • №127 Запоріжжя-Львів
  • №128 Львів-Запоріжжя
  • №51 Одеса-Запоріжжя
  • №7 Харків-Одеса
  • №53 Дніпро-Одеса

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки. 

Теги: обстріл Укрзалізниця

