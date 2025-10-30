«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріли

П'ять потягів затримуються через обстріл

Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині сталося знеструмлення в регіоні. У зв'язку з цим пасажирські поїзди будуть курсувати із затримками. За повідомленням «Укрзалізниці», резервні тепловози вже виведено на маршрути, щоб забезпечити рух потягів.

Затримки стосуються рейсів:

№127 Запоріжжя-Львів

№128 Львів-Запоріжжя

№51 Одеса-Запоріжжя

№7 Харків-Одеса

№53 Дніпро-Одеса

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.