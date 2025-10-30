«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріли
П'ять потягів затримуються через обстріл
Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині сталося знеструмлення в регіоні. У зв'язку з цим пасажирські поїзди будуть курсувати із затримками. За повідомленням «Укрзалізниці», резервні тепловози вже виведено на маршрути, щоб забезпечити рух потягів.
Затримки стосуються рейсів:
- №127 Запоріжжя-Львів
- №128 Львів-Запоріжжя
- №51 Одеса-Запоріжжя
- №7 Харків-Одеса
- №53 Дніпро-Одеса
Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.
