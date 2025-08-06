З'явились кадри потрощеної АЗС у Харкові після російського удару

Внаслідок удару постраждала 20-річна дівчина

Увечері 6 серпня ворог вдарив по АЗС у Харкові. У мережі з'явились кадри потрощеної станції після удару, передає «Главком».

Працівниця АЗС розповіла, що удар стався, коли вона була на робочому місці. За її словами, це вже другий раз, коли російські військові влучили у заправку.

«Стояли на касі, бахнуло. Перший раз в ту колонку, а другий раз – в дах над колонкою. Практично в одне й те ж саме місце», – сказала працівниця.

Також вона розповіла, що постраждалій дівчині потрапило скло у ногу.

За попередніми даними, РФ вдарила БпЛА «Молнія» по АЗС у Київському районі Харкова. З'явились кадр з наслідками атаки: будівля автозаправної станції пошкоджена та вибило скління.

Новини.LIVE Харків

Новини.LIVE Харків

Нагадаємо, спершу про удар по Київському району міста повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він повідомив, що влучання зафіксовано в АЗС. Згодом щодо постраждалих уточнив інформацію очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що внаслідок удару постраждала 20-річна дівчина. За словами Синєгубова, її госпіталізували.

На місці влучання працюють профільні служби.

Також з'явились кадри з уламками російського безпілотника, яким РФ вдарила по Харкову.