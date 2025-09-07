У США внаслідок вибухів на хімічному заводі спалахнула пожежа
Вибухи на хімічному заводі в Ньюбурзі, штат Індіана, спричинили масштабну пожежу
У Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 14news.
Згідно з повідомленням диспетчерської служби округу Воррік, пожежі супроводжували вибухи. За словами представників правоохоронних органів, на місці події горять хімікати, і служба небезпечних речовин Евансвіла активно працює над визначенням, які саме хімікати стали джерелом пожежі.
Влада рекомендує місцевим жителям уникати зони інциденту. Також обмежено рух транспорту на Ванн-роуд та введено наказ для всіх мешканців, які проживають на південь від Ванн-роуд, залишатися вдома.
Місцеві органи влади закликають людей, які перебувають на околицях, тримати вікна та двері зачиненими і не покидати свої домівки, поки не буде усунуто небезпеку.
Emerging Video: Shelter-in-Place Order in Newburgh Indiana After Chemical Fire https://t.co/XShCxKaHFt pic.twitter.com/bb31uQpQUK— Cedar News (@cedar_news) September 6, 2025
Усі бригади екстрених служб працюють над ліквідацією наслідків пожежі та забезпеченням безпеки жителів Ньюбурга. Поки що офіційна інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо, у місті Розленд, штат Луїзіана сталася серйозна пожежа з вибухом на виробничій площадці Smitty’s Supply. Внаслідок інциденту влада обов’язково евакуювала мешканців у радіусі 1,6 км.
