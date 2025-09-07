Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США внаслідок вибухів на хімічному заводі спалахнула пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У США внаслідок вибухів на хімічному заводі спалахнула пожежа
Хімічна пожежа на заводі PBTT у Ньюбурзі
скриншот з відео

Вибухи на хімічному заводі в Ньюбурзі, штат Індіана, спричинили масштабну пожежу

У Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 14news.

Згідно з повідомленням диспетчерської служби округу Воррік, пожежі супроводжували вибухи. За словами представників правоохоронних органів, на місці події горять хімікати, і служба небезпечних речовин Евансвіла активно працює над визначенням, які саме хімікати стали джерелом пожежі.

Влада рекомендує місцевим жителям уникати зони інциденту. Також обмежено рух транспорту на Ванн-роуд та введено наказ для всіх мешканців, які проживають на південь від Ванн-роуд, залишатися вдома.

Місцеві органи влади закликають людей, які перебувають на околицях, тримати вікна та двері зачиненими і не покидати свої домівки, поки не буде усунуто небезпеку.

Усі бригади екстрених служб працюють над ліквідацією наслідків пожежі та забезпеченням безпеки жителів Ньюбурга. Поки що офіційна інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у місті Розленд, штат Луїзіана сталася серйозна пожежа з вибухом на виробничій площадці Smitty’s Supply. Внаслідок інциденту влада обов’язково евакуювала мешканців у радіусі 1,6 км.

Теги: пожежа хімікати вибух США завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США розглядають можливість заборони іранцям робити покупки в Costco під час засідання ООН
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
5 вересня, 13:58
Вашингтон подав до суду на адміністрацію Трампа
Вашингтон подав до суду на адміністрацію Трампа
5 вересня, 08:32
Представник Державного департаменту заявив, що США «пишаються своїми досягненнями у сфері прав людини»
США вперше виходять з ключової доповіді ООН з прав людини
28 серпня, 21:30
«Запоріжсталь» працює лише на 75% від власних потужностей
Оновлення «Запоріжсталі»: власник розпочав новий етап 
25 серпня, 13:53
«Чорна хмара» мала представити Україну на всесвітньо відомому фестивалі Burning Man у пустелі Блек-Рок
Українську «Чорну хмару», що символізує загрозу Третьої світової війни, у США розірвала буря
25 серпня, 11:43
Бессент прокоментував зустріч Трампа з Путіним та переговори із Зеленським
Демонстрація сили? Бессент оцінив зустріч Путіна з Трампом на Алясці
19 серпня, 17:36
Розмова між президентами відбулася після переговорів Трампа з російським диктатором
Зеленський зустрінеться з Трампом: названо дату
16 серпня, 10:48
Росіські пропанандисти отримали спартанські умови на Алясці
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
15 серпня, 11:26
Дональд Трамп повідомив, що спробує повернути Україні частину окупованої території
Будемо змінювати лінію фронту: Трамп заявив про територіальні поступки, які доведеться зробити Україні та РФ
11 серпня, 21:52

Соціум

У Червоному морі пошкоджено підводні кабелі: Microsoft попереджає про перебої в роботі
У Червоному морі пошкоджено підводні кабелі: Microsoft попереджає про перебої в роботі
У США внаслідок вибухів на хімічному заводі спалахнула пожежа
У США внаслідок вибухів на хімічному заводі спалахнула пожежа
Ще одна країна заявила про наміри створити ядерну зброю
Ще одна країна заявила про наміри створити ядерну зброю
Експосол США у Росії назвав найбільший страх Путіна
Експосол США у Росії назвав найбільший страх Путіна
Таліби заборонили рятувати жінок під час землетрусу в Афганістані
Таліби заборонили рятувати жінок під час землетрусу в Афганістані
Розвідка повідомила, як Кремль ідеологічно обробляє дітей
Розвідка повідомила, як Кремль ідеологічно обробляє дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
3496
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
2580
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
2476
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
2411
У Києві лунали вибухи

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua