На Кіровоградщині зіткнулися два автобуси: шестеро загиблих, серед яких дитина

Внаслідок ДТП шестеро людей загинули, ще шістьох – госпіталізовано

Рятувальники Кіровоградщини ліквідували наслідки масштабної дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб, серед них дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що шістьох травмованих госпіталізували до лікарні. Автотроща за участі автобуса MAN і мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сталася біля села Хмельове Новоукраїнського району.

Наслідки ДТП фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на житомирській частині траси Київ – Чоп поблизу с. Повчиного Звягельського району 22 серпня сталося зіткнення автомобіля з мікроавтобусом. У результаті цієї ДТП постраждало дев’ять жителів Київщини, причому четверо з них – діти.

Як повідомлялося, на вулиці Олени Теліги у Києві маршрутка врізалася в пасажирський автобус. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом.

До слова, внаслідок аварії автобуса в Нью-Йорку загинуло щонайменше п'ятеро людей. Автобус перевозив 52 людей з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка, коли втратив керування та з'їхав у кювет.