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Окупанти вночі вдарили по Одещині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вночі вдарили по Одещині
Росіяни атакували Одеську область «Калібрами», вивівши на чергування ракетоносій посеред ночі
фото ілюстративне

У результаті атаки пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної техніки

Російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. Цієї ночі РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі. Про це заявила керівниця пресцентру Сили оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Цієї ночі ворог поцілив в агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна, безпосередньо в ангари з його збереження, і підприємство, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Підступність ворога в тому, що удар був спрямований у дві хвилі. Спочатку дві ракети. Потім, коли на об'єкті працювали рятувальники і тривало гасіння пожежі, знов удар ракетою», – розповіла вона.

Інформації про постраждалих поки що немає. Рятувальники встигли перейти до укриття. Втім, в результаті атаки пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної техніки.

Зазначається, що росіяни атакували Одеську область «Калібрами», вивівши на чергування ракетоносій посеред ночі. Окупанти спрямували ракети за дуже складним курсом.

«З використанням особливостей рельєфу. Зокрема, особливостей самого Чорного моря. Дуже низька висота і максимальна наближення прямування ракет до державного кордону України. Тобто провокація на провокації. Влучання відбулося фактично одночасно з сигналом повітряної тривоги, оскільки виявлення ракет в таких обставинах дуже складне. Як тільки виявили - одразу повідомили, але в цей момент відбулося влучання», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, вчора вночі російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Є загиблі.

Теги: Одеса війна окупанти ракета

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