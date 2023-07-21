Окупанти вночі вдарили по Одещині

У результаті атаки пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної техніки

Російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. Цієї ночі РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі. Про це заявила керівниця пресцентру Сили оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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«Цієї ночі ворог поцілив в агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна, безпосередньо в ангари з його збереження, і підприємство, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Підступність ворога в тому, що удар був спрямований у дві хвилі. Спочатку дві ракети. Потім, коли на об'єкті працювали рятувальники і тривало гасіння пожежі, знов удар ракетою», – розповіла вона.

Інформації про постраждалих поки що немає. Рятувальники встигли перейти до укриття. Втім, в результаті атаки пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної техніки.

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Зазначається, що росіяни атакували Одеську область «Калібрами», вивівши на чергування ракетоносій посеред ночі. Окупанти спрямували ракети за дуже складним курсом.

«З використанням особливостей рельєфу. Зокрема, особливостей самого Чорного моря. Дуже низька висота і максимальна наближення прямування ракет до державного кордону України. Тобто провокація на провокації. Влучання відбулося фактично одночасно з сигналом повітряної тривоги, оскільки виявлення ракет в таких обставинах дуже складне. Як тільки виявили - одразу повідомили, але в цей момент відбулося влучання», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, вчора вночі російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Є загиблі.