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Історик пояснив чому Росія вдарила Києво-Печерській лаврі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Історик пояснив чому Росія вдарила Києво-Печерській лаврі
Кіпіані: Удар по Лаврі не просто так, думаю
фото: Вахтанг Кіпіані/Facebook

Вахтанг Кіпіані вважає обстріл Лаври російською помстою за виселення РПЦ 

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані переконаний, що російський удар по Києво-Печерській лаврі не був випадковим. На його думку, ця атака є свідомою акцією відплати з боку Кремля. Про це пише «Главком» із посиланням на його допис у Facebook.

Кіпіані пов'язує ворожий обстріл із нещодавніми подіями навколо святині, зокрема з тим, що кілька днів тому представників Російської православної церкви остаточно змусили залишити Дальні печери лаври.

Крім того, Кіпіані зауважив, що найближчим часом біля пошкодженого Успенського собору планували встановити пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Підсумовуючи причини чергового акту агресії, історик наголосив, що цей удар є безпосередньою помстою за прагнення українців захистити свою самобутність та за бажання не бути росіянами.

Вахтанг Кіпіані – відомий український журналіст, історик, публіцист, письменник та головний редактор інтернет-видання «Історична правда». З початку повномасштабного вторгнення він також захищає Україну у лавах Збройних сил України.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.

У Києві у Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. «Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь», – повідомив Ткаченко.

Теги: Києво-Печерська лавра Київ

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