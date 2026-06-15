Росія здійснила один з найважчих злочинів проти культурної спадщини – глава Мінкульту

Міністр культури Тетяна Бережна нагадала, що Києво-Печерська лавра офіційно перебуває під посиленим захистом згідно з Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року

Міністр культури Тетяна Бережна назвала удар Росії по території Києво-Печерської лаври дуже важкою новиною. Про це пише «Главком» із посиланням на її допис в Facebook.

Бережна наголосила, що цей об'єкт є всесвітньою спадщиною «Юнеско» та однією з найвизначніших духовних і культурних пам'яток України та світу. Міністр культури повідомила, що окупанти пошкодили Успенський собор, і наразі профільні служби вживають усіх заходів для локалізації наслідків у межах безпекових протоколів, після чого з'явиться можливість оцінити реальний масштаб руйнувань.

фото: Тетяна Бережна/Facebook

Бережна нагадала, що Києво-Печерська лавра офіційно перебуває під посиленим захистом (Enhanced Protection) згідно з Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року, тому напад на неї є одним із найважчих злочинів проти світового культурного надбання.

фото: Тетяна Бережна/Facebook

Тетяна Бережна підкреслила, що коли під ударом опиняється ця святиня, мова йде про спадщину, яка належить усьому людству, а не лише Україні. У зв'язку з цим вона закликала міжнародну спільноту суттєво посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано нищити українців та об'єкти глобального значення.

фото: Тетяна Бережна/Facebook

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.

У Києві у Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. «Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь», – повідомив Ткаченко.