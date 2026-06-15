Росія здійснила один з найважчих злочинів проти культурної спадщини – глава Мінкульту
Міністр культури Тетяна Бережна нагадала, що Києво-Печерська лавра офіційно перебуває під посиленим захистом згідно з Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року
Міністр культури Тетяна Бережна назвала удар Росії по території Києво-Печерської лаври дуже важкою новиною. Про це пише «Главком» із посиланням на її допис в Facebook.
Бережна наголосила, що цей об'єкт є всесвітньою спадщиною «Юнеско» та однією з найвизначніших духовних і культурних пам'яток України та світу. Міністр культури повідомила, що окупанти пошкодили Успенський собор, і наразі профільні служби вживають усіх заходів для локалізації наслідків у межах безпекових протоколів, після чого з'явиться можливість оцінити реальний масштаб руйнувань.
Бережна нагадала, що Києво-Печерська лавра офіційно перебуває під посиленим захистом (Enhanced Protection) згідно з Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року, тому напад на неї є одним із найважчих злочинів проти світового культурного надбання.
Тетяна Бережна підкреслила, що коли під ударом опиняється ця святиня, мова йде про спадщину, яка належить усьому людству, а не лише Україні. У зв'язку з цим вона закликала міжнародну спільноту суттєво посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано нищити українців та об'єкти глобального значення.
Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.
У Києві у Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. «Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь», – повідомив Ткаченко.
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