Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія здійснила один з найважчих злочинів проти культурної спадщини – глава Мінкульту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія здійснила один з найважчих злочинів проти культурної спадщини – глава Мінкульту
Бережна: Наразі відповідні служби здійснюють заходи з локалізації наслідків у межах безпекових протоколів
фото: Тетяна Бережна/Facebook

Міністр культури Тетяна Бережна нагадала, що Києво-Печерська лавра офіційно перебуває під посиленим захистом згідно з Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року

Міністр культури Тетяна Бережна назвала удар Росії по території Києво-Печерської лаври дуже важкою новиною. Про це пише «Главком» із посиланням на її допис в Facebook.

Бережна наголосила, що цей об'єкт є всесвітньою спадщиною «Юнеско» та однією з найвизначніших духовних і культурних пам'яток України та світу. Міністр культури повідомила, що окупанти пошкодили Успенський собор, і наразі профільні служби вживають усіх заходів для локалізації наслідків у межах безпекових протоколів, після чого з'явиться можливість оцінити реальний масштаб руйнувань.

Росія здійснила один з найважчих злочинів проти культурної спадщини – глава Мінкульту фото 1
фото: Тетяна Бережна/Facebook

Бережна нагадала, що Києво-Печерська лавра офіційно перебуває під посиленим захистом (Enhanced Protection) згідно з Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року, тому напад на неї є одним із найважчих злочинів проти світового культурного надбання.

Росія здійснила один з найважчих злочинів проти культурної спадщини – глава Мінкульту фото 2
фото: Тетяна Бережна/Facebook

Тетяна Бережна підкреслила, що коли під ударом опиняється ця святиня, мова йде про спадщину, яка належить усьому людству, а не лише Україні. У зв'язку з цим вона закликала міжнародну спільноту суттєво посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано нищити українців та об'єкти глобального значення.

Росія здійснила один з найважчих злочинів проти культурної спадщини – глава Мінкульту фото 3
фото: Тетяна Бережна/Facebook

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.

У Києві у Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. «Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь», – повідомив Ткаченко.

Теги: Київ Мінкульт Києво-Печерська лавра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з видатним художником Іваном Марчуком
Мер Києва зустрівся з легендарним митцем і оконфузився
20 травня, 14:56
Земельна ділянка площею 0,1 га розташована по вул. Шевченка у Солом’янському районі столиці
Суд повернув громаді Києва землю біля річки Нивка, передану під забудову
22 травня, 10:07
Внаслідок ворожої атаки на столицю постраждав Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю
У Києві росіяни поцілили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю
24 травня, 12:56
Сергій Простаков, ліворуч, та Василь Чучупак, обидва з бойового підрозділу «Гонор», у магазині «Мохаве» в Києві, де продаються їхні нашивки, сорочки та інші товари
NYT: Війна змінила вуличний стиль в Україні
29 травня, 05:50
Наслідки російського удару по Києву 24 травня 2026 року
Масована атака на Київ 24 травня: особу третьої жертви буде встановлено за ДНК-експертизою
26 травня, 18:34
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 червня
Удар по Києву: фото від ДСНС та оновлена інформація від влади
2 червня, 07:00
За даними моніторингу, безпечно проводити час біля води наразі можна лише на шести офіційних пляжах
Де у Києві безпечно купатися: результати перевірки столичних пляжів
3 червня, 21:20
На столичних ринках у перші дні літа вже красуються перші абрикоси, які за ціною успішно конкурують із дорогою полуницею
Дешевше за полуницю: огляд цін на ранні персики та абрикоси в Києві
4 червня, 11:03
За словами продавців, наразі на прилавках переважає черешня з Одещини та Молдови
У Києві розпочався сезон черешні: які ціни на ринках
8 червня, 09:48

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 15 червня 2026
Росія здійснила один з найважчих злочинів проти культурної спадщини – глава Мінкульту
Росія здійснила один з найважчих злочинів проти культурної спадщини – глава Мінкульту
Історик пояснив чому Росія вдарила Києво-Печерській лаврі
Історик пояснив чому Росія вдарила Києво-Печерській лаврі
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
Єпископ Авраамій закликав міжнародну спільноту захистити культурну спадщину України після атаки на Лавру
Єпископ Авраамій закликав міжнародну спільноту захистити культурну спадщину України після атаки на Лавру

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня, 17:13

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua