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В Умані дрони пошкодили інфраструктурний об'єкт: місто частково без світла та тепла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Умані дрони пошкодили інфраструктурний об'єкт: місто частково без світла та тепла
Комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання
фото з відкритих джерел

На місці влучання розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

У ніч на 28 січня Російська Федерація атакувала Україну дронами, зокрема під удар потрапила Умань. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Унаслідок нічної атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

«Із затяжною тривогою пройшла і ця ніч у Черкаській області. В області працювали сили ППО. Утім, ворожі атаки не обійшлися без наслідків для Уманщини. Усі служби працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері», – каже він.

Посадовець не уточнив, що саме постраждало через російську атаку. Водночас на місці розгорнули штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Мер Умані Ірина Плетньова наголосила, що комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання.

«Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в будинки, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла у ваші будинки», – написала Плетньова.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе, які запустила Росія, постраждав Чернігів.

Як повідомляється, росіяни в ніч на 28 січня атакували «Шахедами» Одесу. Унаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів.

До слова, близько 00:35 у Харкові внаслідок удару безпілотників була пошкоджена газова труба та пʼять авто. Ворог завдав удару по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

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Теги: безпілотник дрон Умань Черкащина

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