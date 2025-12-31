Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов. Рятувальники попереджають про небезпеку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов. Рятувальники попереджають про небезпеку
У горах фіксується ускладнення погодних умов
фото: Гірські рятувальники Прикарпаття/Facebook

Туристів закликають утриматися від виходів в гори

В українських Карпатах напередодні Нового року рятувальники зафіксували погіршення погодних умов. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Рятувальники повідомляють, що у горах фіксується ускладнення погодних умов. Тому туристів просять не здійснювати у цю добу виходів у високогір’я. Станом на ранок 31 грудня на горі Піп Іван спостерігалася хмарність та обмежена видимість. Також в горах йде сніг та дме південно-західний вітер 15-17 м/с. Температура у горах рекордна -17°С морозу.

У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов
У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов
фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Нагадаємо, що в Карпатах відбулося відкриття сезону на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель». Через це на курорті спостерігаються довгі черги з сотень людей та машин. На кадрах опублікованих у мережі можна побачити довгі черги на дорогах, де авто тягнуться один за одним в ряд. 

Раніше «Главком» писав про те, що на  Львівщині на Горі Захар Беркут зупинився підйомник з пасажирами. Внаслідок цього на підйомнику застрягли близько 80 людей. ДСНС повідомило про проведення рятувальної операції. До рятувальної операції залучили 42 рятувальник та одиниць техніки. 

Також повідомлялося, що перед новорічними святами зросла ціна на оренду житла у Карпатах, куди українці їдуть відпочивати на зимові свята. У компанії OLX розповіли, де найвищі ціни на житло у Карпатах. За даними платформи «OLX Нерухомість», у Карпатах вартість подобової оренди житла зросла до 67%. Також відомо про подорожчання цін на оренду нерухомості у більшості регіонів, у Київській області вони зросли на 5-17%.

Читайте також:

Теги: ДСНС рятувальники Карпати (гори)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унікальну операцію з розмінування провели фахівці ДСНС у Вишгороді
У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув
30 листопада, 23:35
Рятувальники ліквідували всі загоряння
Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото)
7 грудня, 09:44
РФ вдарила по Полтавщині
Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки
7 грудня, 10:51
Триває розбір пошкоджених конструкцій
Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків
8 грудня, 06:34
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
10 грудня, 07:36
Через наслідки ДТП рух у бік столиці тимчасово перекритий
Серйозна аварія на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ – Чоп
20 грудня, 15:59
Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих
Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі
20 грудня, 21:59
У Києві розпочато розслідування чергового воєнного злочину РФ
Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ
23 грудня, 12:11
Повідомлення про займання на вулиці Козацькій надійшло до служби порятунку о 23:52
У Голосіївському районі Києва вночі згорів складський ангар (фото)
Сьогодні, 12:33

Події в Україні

Зеленський озвучив суму внесків у PURL за 2025 рік
Зеленський озвучив суму внесків у PURL за 2025 рік
РФ все активніше атакує Україну спрощеними дронами Shahed
РФ все активніше атакує Україну спрощеними дронами Shahed
У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов. Рятувальники попереджають про небезпеку
У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов. Рятувальники попереджають про небезпеку
РФ за рік випустила по Україні майже 2,5 тисячі ракет
РФ за рік випустила по Україні майже 2,5 тисячі ракет
Більше, ніж у 2022-му та 2023-му разом. Скільки окупантів ЗСУ цьогоріч узяли в полон
Більше, ніж у 2022-му та 2023-му разом. Скільки окупантів ЗСУ цьогоріч узяли в полон
Окупанти посилили захист Кримського мосту напередодні свят
Окупанти посилили захист Кримського мосту напередодні свят

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua