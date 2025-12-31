У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов. Рятувальники попереджають про небезпеку

Туристів закликають утриматися від виходів в гори

В українських Карпатах напередодні Нового року рятувальники зафіксували погіршення погодних умов. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Рятувальники повідомляють, що у горах фіксується ускладнення погодних умов. Тому туристів просять не здійснювати у цю добу виходів у високогір’я. Станом на ранок 31 грудня на горі Піп Іван спостерігалася хмарність та обмежена видимість. Також в горах йде сніг та дме південно-західний вітер 15-17 м/с. Температура у горах рекордна -17°С морозу.

У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Нагадаємо, що в Карпатах відбулося відкриття сезону на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель». Через це на курорті спостерігаються довгі черги з сотень людей та машин. На кадрах опублікованих у мережі можна побачити довгі черги на дорогах, де авто тягнуться один за одним в ряд.

Раніше «Главком» писав про те, що на Львівщині на Горі Захар Беркут зупинився підйомник з пасажирами. Внаслідок цього на підйомнику застрягли близько 80 людей. ДСНС повідомило про проведення рятувальної операції. До рятувальної операції залучили 42 рятувальник та одиниць техніки.

Також повідомлялося, що перед новорічними святами зросла ціна на оренду житла у Карпатах, куди українці їдуть відпочивати на зимові свята. У компанії OLX розповіли, де найвищі ціни на житло у Карпатах. За даними платформи «OLX Нерухомість», у Карпатах вартість подобової оренди житла зросла до 67%. Також відомо про подорожчання цін на оренду нерухомості у більшості регіонів, у Київській області вони зросли на 5-17%.