Окупанти посилили захист Кримського мосту напередодні свят

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти посилили захист Кримського мосту напередодні свят
Росіяни збільшили кількість блокпостів і перевірок транспорту
Глава Міністерства транспорту РФ доручив забезпечити «максимальну безпеку руху» на Кримському мосту

Напередодні новорічних свят окупанти заявили про посилення заходів безпеки на Кримському мосту. Зокрема, буде збільшено кількість блокпостів і перевірок транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу уряду РФ.

За даними Мінтрансу РФ, напередодні свят на мосту посилено охоронні заходи. Для контролю руху залучили 212 додаткових контрольних постів. У відомстві заявляють, що це дозволить перевіряти до 17 520 автомобілів на добу та підтримувати безперебійний рух транспорту.

Глава Міністерства транспорту РФ Андрій Нікітін доручив забезпечити «максимальну безпеку руху» на Кримському мосту. Окрім цього, Нікітін доручив «Росавтодору» сформувати резерв спецтехніки й реагентів для боротьби з негодою на автодорогах.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Криму запровадила заборону на рух електромобілів і гібридних авто через Кримський міст, починаючи з 3 листопада. За офіційною версією російських чиновників, рішення ухвалено через «загрозу терактів». Вони стверджують, що у тягових батареях електромобілів нібито може перевозитися вибухівка.

До слова, у червні Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Теги: Крим Кримський міст

