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Родини з дітьми залишають Суми через повітряний терор РФ: влада назвала цифри

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Родини з дітьми залишають Суми через повітряний терор РФ: влада назвала цифри
Суми зазнали майже тисячі повітряних атак від початку року
фото: Суспільне

За час повномасштабної війни кількість учнів у школах обласного центру скоротилася більш ніж на 6 тис.

За час повномасштабної війни кількість учнів у школах Сум скоротилася більш ніж на 6 тис. Водночас кількість педагогів зменшилася майже на 300 осіб. Про це свідчать дані, які на запит «Главкома» надав в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Через погіршення безпекової ситуації частина жителів залишає Суми та вивозить із міста дітей. На кінець навчального року в обласному центрі перебувало понад 30 тис. дітей, працювали 37 шкіл та 38 дитячих садків. За час повномасштабної війни кількість учнів у школах Сум скоротилася більш ніж на 6 тис. Водночас кількість педагогів зменшилася майже на 300 осіб.

«Офіційна оцінка кількості мешканців, які виїхали через безпекову ситуацію, постійно змінюється, оскільки частина людей повертається, і громада прийняла значну кількість людей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії. На початок серпня 2026 року на обліку в Сумській громаді перебуває 36 489 внутрішньо переміщених осіб», – йдеться у відповіді в.о. міського голови на запит «Главкома».

Як відомо, від Сум до зони бойових дій – близько 20 км. За даними міської влади, у 2024 році в місті було зафіксовано 132 надзвичайні ситуації, пов’язані з повітряними ударами росіян. За весь 2025 рік їхня кількість зросла до 690, а станом на початок серпня 2026 року сягнула вже 948.

Під російські удари потрапляють цивільні об’єкти – автозаправні станції, логістичні компанії, зокрема поштові оператори, промислові підприємства, об’єкти енергетики, водопостачання та теплопостачання, а також житлові будинки.

Нагадаємо, що Суми близько півночі 16 серпня потрапили під масовану атаку російських ударних БпЛА, попередньо – реактивного типу. Є влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури, на місцях ударів виникли масштабні пожежі.

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Теги: біженці діти Суми

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